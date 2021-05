A31: Gefahrgut-Lkw stürzt um - Autobahn bei Borken gesperrt

Symbolbild. Die A31 wurde am Freitag bei Borken in Fahrtrichtung Bottrop nach einem Lkw-Unfall gesperrt. , ein Streifenwagen der Autobahnpolizei steht am Freitag, 05.02.2021 an der Au

Borken/Gescher. Nach einem Lkw-Unfall ist die A31 bei Borken am Freitag in Fahrtrichtung Bottrop gesperrt. Mehrere Hundert Liter Natronlauge liefen aus.

Auf der A31 bei Borken ist am frühen Freitagmorgen ein Tanklastzug mit Gefahrgut an Bord umgestürzt. 200 Liter Natronlauge liefen aus, berichtete am Morgen die Polizei. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Bottrop gesperrt.

Der Fahrer des Gefahrgut-Lastzugs blieb bei dem Unfall unverletzt, berichtete die Polizei auf Nachfrage. Gegen 6.30 Uhr war der Lastzug einer bayerischen Spedition aus bisher ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke gefahren und dann auf die Fahrbahn umgestürzt, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Münster. Die Autobahn wurde zwischen den Anschlussstellen Gescher/Coesfeld und Borken in Fahrtrichtung Bottrop gesperrt.

A31-Sperrung könnte bis in den Abend dauern

„Die Sperrung wird noch Stunden dauern“, hieß es am Morgen - möglicherweise bis in den Freitagabend, berichtete die Polizeisprecherin. Natronlauge ist eine ätzend wirkende Flüssigkeit, die Probleme auf Haut, Schleimhäuten und Augen auslösen kann. Sie ist unter anderem ein Grundprodukt zur Herstellung etwa von Wasch- oder Reinigungsmitteln.

Laut WDR-Verkehrsnachrichten staute sich der Verkehr vor der Unfallstelle auf der A31 am Morgen auf etwa einen Kilometer. Die Polizei teilte mit, eine Umleitung sei ausgeschildert, Autofahrer sollten den Schilder „U72“ folgen. Wegen des Brückentages halte sich die Verkehrsbelastung am Freitag glücklicherweise in Grenzen, berichtete die Polizeisprecherin. (dae)

