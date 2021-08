Alpakawanderung in NRW: Auf diesen Höfen gibt es Touren

Essen. In Nordrhein-Westfalen wird eine Freizeitaktivität immer beliebter: Alpakawanderungen. Wo Alpaka-Liebhaber mit den Tieren spazieren gehen können.

Wanderungen mit Alpakas eignen sich in Nordrhein-Westfalen als beliebtes Ausflugsziel für Familien und Tierfreunde. Ob als Geburtstagausflug, Junggesellenabschied, Firmenevent oder sogar als tiergestützte Therapie: Alpakawanderungen erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Deswegen bieten viele Streichelzoos und Tierparks in der Region Spaziergänge mit den wolligen Tieren an.

In Nordrhein-Westfalen sind daher sogar viele Alpakahöfe entstanden, die sich auf die Zucht und Haltung der Tiere spezialisiert haben. Auch dort gibt es Alpakawanderungen.

Aufgrund der hohen Nachfrage und Corona-Beschränkungen gibt es vielerorts jedoch nur noch wenig freie Termine für Alpakawanderungen. Interessenten sollten sich daher bereits im Vorfeld informieren, wo noch freie Termine angeboten werden. Einen Überblick über alle Alpakahöfe und Streichelzoos in der Region, die Spaziergänge mit Alpakas anbieten gibt es hier:

Alpakawanderungen in NRW gibt es hier:

Tierpark Kalisto (Ringstraße 200 in 47475 Kamp-Lintfort): Auf dem Hof leben neben Ziegen, Hühner und Erdmännchen auch sechs Alpakas, mit denen man "chillen" und wandern gehen kann. Außerdem bietet der Tierpark die Möglichkeit, Kindergeburtstage im Park zu feiern. Für Schüler gibt es auch Ferienprogramme. Termine können online oder telefonisch reserviert werden

(Ringstraße 200 in 47475 Kamp-Lintfort): Auf dem Hof leben neben Ziegen, Hühner und Erdmännchen auch sechs Alpakas, mit denen man "chillen" und wandern gehen kann. Außerdem bietet der Tierpark die Möglichkeit, Kindergeburtstage im Park zu feiern. Für Schüler gibt es auch Ferienprogramme. Termine können online oder telefonisch reserviert werden Bergischland Alpakas "Alpakarma" (Hohenscheid 1 in 42659 Solingen): Der Hof bietet zwei- bis dreistündige Wandertouren sowie Kindergeburtstagsfeiern an. 23 Tiere gibt es auf dem Hof, bestehend aus u.a. sieben Zuchtstuten, drei Deckhengste und sechs Jungtieren. Preise gibt es auf Anfrage. Weitere Informationen gibt es hier .

(Hohenscheid 1 in 42659 Solingen): Der Hof bietet zwei- bis dreistündige Wandertouren sowie Kindergeburtstagsfeiern an. 23 Tiere gibt es auf dem Hof, bestehend aus u.a. sieben Zuchtstuten, drei Deckhengste und sechs Jungtieren. Preise gibt es auf Anfrage. Weitere Informationen gibt es . Alpakahof Blomberg (Blomberg 2 in 58540 Meinerzhagen): Neben Alpakawanderungen bietet der Hof auch Kindergeburtstagsfeiern und die Möglichkeit des Hofbesuches an. Vor Ort gibt es außerdem einen Laden, in dem man u.a. Produkte aus Alpakawolle kaufen kann. Auf dem Hof gibt es zudem eine Ferienwohnung. Terminanfragen gibt es online über ein Kontakt-Formular.

(Blomberg 2 in 58540 Meinerzhagen): Neben Alpakawanderungen bietet der Hof auch Kindergeburtstagsfeiern und die Möglichkeit des Hofbesuches an. Vor Ort gibt es außerdem einen Laden, in dem man u.a. Produkte aus Alpakawolle kaufen kann. Auf dem Hof gibt es zudem eine Ferienwohnung. Terminanfragen gibt es online über ein Kontakt-Formular. Alpakatouren Sauerland (Ennertstraße 2 in 59821 Arnsberg): Auf dem Ennerthof gibt es viele Möglichkeiten mit Alpakas in Kontakt zu treten. Es gibt ein Meet & Greet und unterschiedliche Wanderungen. Junggesellenabschiede sowie Kindergeburtstage können auf dem Hof gefeiert werden. Für Alpaka-Liebhaber gibt es die Möglichkeit, eine Patenschaft zu übernehmen. Touren und Feiern können online gebucht werden.

(Ennertstraße 2 in 59821 Arnsberg): Auf dem Ennerthof gibt es viele Möglichkeiten mit Alpakas in Kontakt zu treten. Es gibt ein Meet & Greet und unterschiedliche Wanderungen. Junggesellenabschiede sowie Kindergeburtstage können auf dem Hof gefeiert werden. Für Alpaka-Liebhaber gibt es die Möglichkeit, eine Patenschaft zu übernehmen. Touren und Feiern können online gebucht werden. Hochsauerland Alpakas (Lindenstraße 8, 59995 Winterberg): Auf dem Hof in Sauerland leben zehn Alpakas mit denen interessierte Menschen im Sauerland auf Wanderschaft gehen können. Außerdem gibt es auch Fotoshootings mit Alpakas. Buchungsanfragen können online per Kontaktformular abgegeben werden.

(Lindenstraße 8, 59995 Winterberg): Auf dem Hof in Sauerland leben zehn Alpakas mit denen interessierte Menschen im Sauerland auf Wanderschaft gehen können. Außerdem gibt es auch Fotoshootings mit Alpakas. Buchungsanfragen können online per Kontaktformular abgegeben werden. Brosland Alpakas (Dackweilerstraße 19 in 52445 Titz, zwischen Aachen und Mönchengladbach): Das Brosland bietet diverse Wanderungsmöglichkeiten unter der Woche und am Wochenende wie Alpaka-Lama-Wanderung an. Individuelle Wanderungen ab vier Personen (ein Alpaka pro Person, buchbar per Mail oder WhatsApp), Hochzeitswanderung und After-Work-Wanderung sowie Kurse für Interessenten der Alpaka-Haltung werden ebenfalls angeboten.

(Dackweilerstraße 19 in 52445 Titz, zwischen Aachen und Mönchengladbach): Das Brosland bietet diverse Wanderungsmöglichkeiten unter der Woche und am Wochenende wie Alpaka-Lama-Wanderung an. Individuelle Wanderungen ab vier Personen (ein Alpaka pro Person, buchbar per Mail oder WhatsApp), Hochzeitswanderung und After-Work-Wanderung sowie Kurse für Interessenten der Alpaka-Haltung werden ebenfalls angeboten. Alpakahof Leichlingen (Freienhalle 5 in 42799 Leichlingen): Der Hof bietet diverse Wanderungen wie Jahreszeiten- oder Glühwein-Wanderungen sowie Alpaka-Picknicks an. Termine gibt es ausschließlich vormittags von Montag bis Freitag ab 120 Euro(Terminanfragen derzeit ausschließlich per Mail).

(Freienhalle 5 in 42799 Leichlingen): Der Hof bietet diverse Wanderungen wie Jahreszeiten- oder Glühwein-Wanderungen sowie Alpaka-Picknicks an. Termine gibt es ausschließlich vormittags von Montag bis Freitag ab 120 Euro(Terminanfragen derzeit ausschließlich per Mail). Alpakahof Abels (Harffer Hof in 50127 Bergheim): Unterschiedliche Wanderungen bietet der Hof an, der acht Alpakas beheimatet. Veranstaltungen für Geburtstage und Junggesellenabschiede und Alpaka-Yoga werden ebenfalls angeboten (Terminanfragen ausschließlich per Mail). Wie Sie Termine buchen können, erfahren Sie hier .

(Harffer Hof in 50127 Bergheim): Unterschiedliche Wanderungen bietet der Hof an, der acht Alpakas beheimatet. Veranstaltungen für Geburtstage und Junggesellenabschiede und Alpaka-Yoga werden ebenfalls angeboten (Terminanfragen ausschließlich per Mail). Wie Sie Termine buchen können, erfahren Sie . Alpakahof Faber (Landwehr 23 in 53819 Neunkirchen): Über 20 Alpakas leben auf dem Hof. Individuelle Wanderungen werden angeboten, Termine gibt es auf Anfrage. Weitere Informationen zum Hof und zu Wanderungen gibt es hier .

(Landwehr 23 in 53819 Neunkirchen): Über 20 Alpakas leben auf dem Hof. Individuelle Wanderungen werden angeboten, Termine gibt es auf Anfrage. Weitere Informationen zum Hof und zu Wanderungen gibt es . Nette-Alpakas (Locht 57 in 41334 Nettetal): Diverse Wanderungen in der Woche und am Wochenende gibt es auf dem Alpakahof am Niederrhein. Termine gibt es nach telefonischer Terminvereinbarung. Alle weiteren Informationen zu Alpakawanderungen in Nettetal gibt es hier .

(Locht 57 in 41334 Nettetal): Diverse Wanderungen in der Woche und am Wochenende gibt es auf dem Alpakahof am Niederrhein. Termine gibt es nach telefonischer Terminvereinbarung. Alle weiteren Informationen zu Alpakawanderungen in Nettetal gibt es . Prachtlamas im Gesundheitspark Nienhausen (Feldmarkstraße 209 in 45883 Gelsenkirchen): In Gelsenkirchen gibt es diverse Wanderungsmöglichkeiten wie After-Work-Wanderungen, Ferienprogrammen für Kinder und Lamatherapien(Terminvereinbarung per Post, E-Mail oder Fax).

(Feldmarkstraße 209 in 45883 Gelsenkirchen): In Gelsenkirchen gibt es diverse Wanderungsmöglichkeiten wie After-Work-Wanderungen, Ferienprogrammen für Kinder und Lamatherapien(Terminvereinbarung per Post, E-Mail oder Fax). Alpakas vom Hof Erlenbruch (Erlenbruch 1 in 51598 Friesenhagen): Alpakawanderungen sowie Hofführungen und Kindergeburtstage werden angeboten. Termine sind in den nächsten Monaten nur vereinzelt online und nach telefonischer Absprache buchbar.

(Erlenbruch 1 in 51598 Friesenhagen): Alpakawanderungen sowie Hofführungen und Kindergeburtstage werden angeboten. Termine sind in den nächsten Monaten nur vereinzelt online und nach telefonischer Absprache buchbar. Hügelland-Alpakas (Am Bahnhof 17 in 45527 Hattingen): Acht nach Eissorten benannte Alpakas leben im Hügelland, mit denen man auf Wanderschaft gehen kann. Termine sind online buchbar.

(Am Bahnhof 17 in 45527 Hattingen): Acht nach Eissorten benannte Alpakas leben im Hügelland, mit denen man auf Wanderschaft gehen kann. Termine sind online buchbar. Vivamos Alpaka auf dem Hof Schulte-Märter (Dorlohstraße 153 in 44577 Castrop-Rauxel): Neben acht Alpakas gibt es auf dem Hof zwei Zwergziegen, vier Schweinen und zwei Zwergeseln, Alpakawanderungen dauern etwa zwei Stunden, Terminbuchungen sind online möglich.

(Dorlohstraße 153 in 44577 Castrop-Rauxel): Neben acht Alpakas gibt es auf dem Hof zwei Zwergziegen, vier Schweinen und zwei Zwergeseln, Alpakawanderungen dauern etwa zwei Stunden, Terminbuchungen sind online möglich. Alpaka to go...slow (Fischelner Straße 80 in 40668 Meerbusch): Der Alpaka-Hof in Meerbusch bietet eine normale Wanderung mit bis zu acht Tieren, sowie eine After-Work-Wanderung an, Die Wanderungen führen jeweils durch den Fischelner Bruch. Terminbuchungen sind online oder per Telefon möglich.

(Fischelner Straße 80 in 40668 Meerbusch): Der Alpaka-Hof in Meerbusch bietet eine normale Wanderung mit bis zu acht Tieren, sowie eine After-Work-Wanderung an, Die Wanderungen führen jeweils durch den Fischelner Bruch. Terminbuchungen sind online oder per Telefon möglich. Alpaka Farm Inti (Vornholt 1, 58566 Kierspe): Unterschiedliche Wanderungen mit insgesamt 15 Alpakas werden auf der Farm im Sauerland angeboten. Ob als Trekking-Tour oder Familientag, in Kierspe gibt es viele Möglichkeiten, Alpakas zu begegnen. Kindergeburtstage können auf der Farm ebenso gefeiert werden. Übernachtungen in einem Schlafwagen oder in einer Ferienwohnung gibt es auch. Terminbuchungen sind nach telefonischer Absprache oder per Mail übrig. Alle weiteren Infos gibt es hier.

(Vornholt 1, 58566 Kierspe): Unterschiedliche Wanderungen mit insgesamt 15 Alpakas werden auf der Farm im Sauerland angeboten. Ob als Trekking-Tour oder Familientag, in Kierspe gibt es viele Möglichkeiten, Alpakas zu begegnen. Kindergeburtstage können auf der Farm ebenso gefeiert werden. Übernachtungen in einem Schlafwagen oder in einer Ferienwohnung gibt es auch. Terminbuchungen sind nach telefonischer Absprache oder per Mail übrig. Alle weiteren Infos gibt es hier. Rheinland Alpakas ( An der Hofreith 42 in 40489 Düsseldorf): 15 Alpakas leben auf dem Hof in Düsseldorf. Sowohl für Wanderungen als auch zur Therapie-Begleitung sind Termine mit Alpakas buchbar. Terminanfragen können per Mail gestellt werden.

An der Hofreith 42 in 40489 Düsseldorf): 15 Alpakas leben auf dem Hof in Düsseldorf. Sowohl für Wanderungen als auch zur Therapie-Begleitung sind Termine mit Alpakas buchbar. Terminanfragen können per Mail gestellt werden. Black-Hof Erlebnisse mit Alpakas und Lamas (Prof.-Mendel Straße 121 in 52511 Geilenkirchen): Zwölf Alpakas leben auf dem Hof, neben Wanderungen gibt es auch Fotoshootings sowie Yoga mit Alpakas, auch Patenschaften können übernommen werden. Terminanfragen können auch hier per Mail, aber auch telefonisch oder WhatsApp vereinbart werden.

(Prof.-Mendel Straße 121 in 52511 Geilenkirchen): Zwölf Alpakas leben auf dem Hof, neben Wanderungen gibt es auch Fotoshootings sowie Yoga mit Alpakas, auch Patenschaften können übernommen werden. Terminanfragen können auch hier per Mail, aber auch telefonisch oder WhatsApp vereinbart werden. Schapaka am Pferdemannshof (Händerhöhe 3 in 45239 Essen): Acht Schafe und vier Alpaka beherbergt der Pferdemannshof. Neben Erlebnis- und Gruppenspaziergänge bietet der Hof u.a. auch Kinder- und Familiengeburtstage an. Terminanfragen müssen ausschließlich per Mail gestellt werden. Hier gibt es weitere Informationen.

Alpakahöfe bieten auch Ferienwohnungen an

Auf Alpakahöfen werden jedoch nicht nur Wanderungen mit den Tieren angeboten. Einige Höfe bieten auch Ferienwohnungen an. Auf dem Alpakahof Nienhaus in Hamminkeln am Niederrhein gibt es seit 2020 die Möglichkeit, in der Nähe von Alpakas zu entspannen. Außerdem gibt es dort einen Laden, in dem Artikel aus Alpakawolle gekauft werden können.

Wer es luxuriöser mag, muss nur einige Kilometer weiterfahren. Am Schloss Ringenburg in Hamminkeln gibt es einen weiteren Hof in der Region. Neben einen Laden, der Produkte aus Alpakawolle verkauft, gibt es bei den "Alpakas am Schloss" ein Café und eine Ferienwohnung im Schloss.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: New Articles