Eine neue Eisenbahnbrücke ist am Sonntag an der A 43 eingebaut worden. Tausendfüßler zogen 1200 Tonnen. Der Einbau hatte sich zunächst verzögert.

An Rhein und Ruhr Fahrbahnausbau, Brückenarbeiten, Sperrungen: Das Bauprojekt "Neue A43" sorgt seit 2014 für Staus auf der A43. An welchen Abschnitten gebaut wird.

Seit 2014 wird auf der Autobahn 43 gebaut. Unter dem Projektnamen "Neue A43" soll die 95 Kilometer lange Autobahn, die Wuppertal mit dem Ruhrgebiet und dem Münsterland verbindet, modernisiert und teilweise auf sechs Spuren ausgebaut werden.

Weil viele Autofahrer die A43 als Entlastungsstrecke für die stark-frequenzierten A1 und A2 nutzen, kommt es auf der A43 zu vielen Staus und Verkehrsverzögerungen. Doch auf welchen Abschnitten wird aktuell gebaut? Ein Überblick:

Autobahn 43: Sechsspuriger Ausbau

Zwischen Marl und Witten wird die A43 derzeit von vier auf sechs Spuren erweitert. 28 Kilometer Fahrbahn werden insgesamt auf der A43 erneuert und ausgebaut. In die Baumaßnahmen inbegriffen sind auch die Autobahnkreuze der A2, A40, A43 und A44, gibt der Landesbetrieb Straßen.NRW auf seiner Internetseite an. Dort werden die Anschlussstellen ebenfalls saniert und erweitert.

Im Abschnitt Recklinghausen und Herten bis hin zum Rhein-Herne-Kanal wird bereits seit dem Jahr 2014 gebaut. Wegen der maroden Brücke, die über den Kanal führt, kam es über Pfingsten in diesem Abschnitt zu einer Vollsperrung. Für Lkw, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen, gilt in dem Bereich zwischen dem Kreuz Herne und dem Kreuz Recklinghausen ein Fahrverbot in beide Richtungen.

A43-Baustellen: Gesamtkosten liegen bei 800 Millionen

Am Kreuz Recklinghausen werden neben der A43 auch Teile der A2 erneuert. Die Arbeiten dort seien bereits weit fortgeschritten, sagte Anton Kurenbach, Sprecher bei der Autobahn GmbH des Bundes auf Nachfrage. Abgesehen von der (Baudauer bis 2027) soll der Ausbau noch in diesem Jahr beendet werden. Die Kosten für den Ausbau dieses Streckenabschnitts belaufen sich auf etwa 200 Millionen Euro, erklärt Kurenbach.

Seit 2017 wird am A43-Kreuz Herne gebaut. Über etwas mehr als vier Kilometer wird von Bochum-Riemke bis zum Rhein-Herne-Kanal die A43 ausgebaut und der neue Baukau-Tunnel errichtet. Auch die A42 wird dort erneuert. Kostenpunkt hier rund 270 Millionen Euro. Die Kosten für das Gesamtprojekt lägen planmäßig bei 800 Millionen Euro, verrät Kurenbach.

Die Autobahn GmbH des Bundes schätzt die Bauzeit der gesamten Tunnelanlage auf 16 Monate. Foto: Autobahn Westfalen/Susanne Schlenga

Der neue Baukau-Tunnel soll die Fahrbahnen der A43 und der A42 am Kreuz verbinden. Die Grabungen für ein 60 Meter langes Teilstück, das unter den Bahnstrecken verläuft, haben am 10. September begonnen. Die Autobahn GmbH schätzt die Gesamtbauzeit des Tunnel Baukau auf 16 Monate. Anschließend müssen noch noch zwei Bahnbrücken gebaut werden, die über die A42 führen.

A43: Die größten Baustellen in Fahrtrichtung Münster

Wuppertal in Richtung Recklinghausen : Im Kreuz Bochum finden Brückenarbeiten statt, auf der Verbindungsfahrbahn auf die A40 Richtung Essen ist die Fahrbahn 3,50 Meter breit (geplante Dauer bis zum 15. Juli 2022)

: Im Kreuz Bochum finden Brückenarbeiten statt, auf der Verbindungsfahrbahn auf die A40 Richtung Essen ist die Fahrbahn 3,50 Meter breit (geplante Dauer bis zum 15. Juli 2022) Wuppertal in Richtung Recklinghausen : zwischen der Ausfahrt Recklinghausen-Hochlarmark und dem Kreuz Recklinghausen wird die Fahrbahn erneuert, ein rechter Fahrstreifen ist gesperrt, die Fahrbahn ist auf zwei Fahrstreifen verengt (geplante Dauer bis Ende Februar 2022)

: zwischen der Ausfahrt Recklinghausen-Hochlarmark und dem Kreuz Recklinghausen wird die Fahrbahn erneuert, ein rechter Fahrstreifen ist gesperrt, die Fahrbahn ist auf zwei Fahrstreifen verengt (geplante Dauer bis Ende Februar 2022) Wuppertal in Richtung Recklinghausen : Am Kreuz Herne gibt es auf der Überleitung auf die A42 Richtung Kamp-Lintfort eine Baustelle (Dauer bis zum 15. September), es kommt zur Einengung der Ausfahrt von der A43 in Richtung Recklinghausen auf die A42 in Richtung Kamp-Lintfort (Restbreite 3,25 Meter)

: Am Kreuz Herne gibt es auf der Überleitung auf die A42 Richtung Kamp-Lintfort eine Baustelle (Dauer bis zum 15. September), es kommt zur Einengung der Ausfahrt von der A43 in Richtung Recklinghausen auf die A42 in Richtung Kamp-Lintfort (Restbreite 3,25 Meter) Wuppertal in Richtung Recklinghausen: zwischen dem Kreuz Herne und dem Kreuz Recklinghausen ist eine Baustelle, der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet (geplante Dauer bis Ende Februar 2022)

zwischen dem Kreuz Herne und dem Kreuz Recklinghausen ist eine Baustelle, der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet (geplante Dauer bis Ende Februar 2022) Wuppertal in Richtung Recklinghausen : zwischen dem Herne-Eickel und dem Kreuz Herne gibt es eine Baustelle, auf dem Standstreifen stehen Baken (geplante Dauer bis zum 1. März 2022)

: zwischen dem Herne-Eickel und dem Kreuz Herne gibt es eine Baustelle, auf dem Standstreifen stehen Baken (geplante Dauer bis zum 1. März 2022) Wuppertal in Richtung Recklinghausen: Die Auffahrt Recklinghausen-Hochlarmark ist durch eine Baustelle bis Ende Februar 2022 voll gesperrt. Auch die Auffahrt der A43 in Richtung Recklinghausen ist gesperrt.

Die Auffahrt Recklinghausen-Hochlarmark ist durch eine Baustelle bis Ende Februar 2022 voll gesperrt. Auch die Auffahrt der A43 in Richtung Recklinghausen ist gesperrt. Wuppertal in Richtung Recklinghausen : zwischen dem Kreuz Herne und Recklinghausen-Hochlarmark gibt es eine Baustelle, die Fahrbahn wird sechsspurig ausgebaut. Ebenso gibt es Tunnelarbeiten (geplante Dauer bis voraussichtlich Ende Februar 2022)

: zwischen dem Kreuz Herne und Recklinghausen-Hochlarmark gibt es eine Baustelle, die Fahrbahn wird sechsspurig ausgebaut. Ebenso gibt es Tunnelarbeiten (geplante Dauer bis voraussichtlich Ende Februar 2022) Wuppertal in Richtung Recklinghausen: Am Kreuz Recklinghausen wird die Fahrbahn auf der Überleitung zur A2 in Richtung Dortmund erneuert (planmäßige Dauer bis 28. Februar 2022)

A43: Die größten Baustellen in Fahrtrichtung Wuppertal

Münster in Richtung Recklinghausen : An der Ausfahrt Marl-Sinsen befindet sich eine Baustelle, Einengung der Ausfahrt von der A43 in Richtung Recklinghausen (Restbreite 3,25 Meter, planmäßige Dauer bis zum 31. Oktober 2022)

: An der Ausfahrt Marl-Sinsen befindet sich eine Baustelle, Einengung der Ausfahrt von der A43 in Richtung Recklinghausen (Restbreite 3,25 Meter, planmäßige Dauer bis zum 31. Oktober 2022) Recklinghausen in Richtung Wuppertal : zwischen Witten-Heven und Witten-Herbede gibt es Brückenarbeiten (geplante Dauer bis 31. August 2021)

: zwischen Witten-Heven und Witten-Herbede gibt es Brückenarbeiten (geplante Dauer bis 31. August 2021) Recklinghausen in Richtung Wuppertal : an der Ein- und Ausfahrt Witten-Herbede finden Brückenarbeiten statt, Einengung der Ausfahrt von der A43 in Richtung Wuppertal, Fahrbahnbreite dort 3,50 Meter (planmäßige Dauer bis zum 27. Dezember 2021)

: an der Ein- und Ausfahrt Witten-Herbede finden Brückenarbeiten statt, Einengung der Ausfahrt von der A43 in Richtung Wuppertal, Fahrbahnbreite dort 3,50 Meter (planmäßige Dauer bis zum 27. Dezember 2021) Recklinghausen in Richtung Wuppertal : zwischen dem Kreuz Herne und Herne-Eickel wird ebenfalls gebaut (geplante Dauer bis 1. März 2022)

: zwischen dem Kreuz Herne und Herne-Eickel wird ebenfalls gebaut (geplante Dauer bis 1. März 2022) Recklinghausen in Richtung Wuppertal : am Kreuz Recklinghausen finden Brückenarbeiten statt, In diesem Bereich gibt es eine Vollsperrung, (geplante Dauer bis Ende Dezember 2024), wegen 3,5t Beschränkung auf der A43 gibt es eine Sperrung der Ausfahrt von der A2 in Richtung Dortmund auf die A43 in Richtung Wuppertal

: am Kreuz Recklinghausen finden Brückenarbeiten statt, In diesem Bereich gibt es eine Vollsperrung, (geplante Dauer bis Ende Dezember 2024), wegen 3,5t Beschränkung auf der A43 gibt es eine Sperrung der Ausfahrt von der A2 in Richtung Dortmund auf die A43 in Richtung Wuppertal Recklinghausen in Richtung Wuppertal : Die Einfahrt Recklinghausen-Hochlarmark ist wegen Brückenarbeiten voll gesperrt, (geplante Dauer bis Ende Dezember 2024), wegen 3,5t Beschränkung auf A43: Sperrung der Einfahrt auf die A43 in Richtung Wuppertal

: Die Einfahrt Recklinghausen-Hochlarmark ist wegen Brückenarbeiten voll gesperrt, (geplante Dauer bis Ende Dezember 2024), wegen 3,5t Beschränkung auf A43: Sperrung der Einfahrt auf die A43 in Richtung Wuppertal Recklinghausen in Richtung Wuppertal : Zwischen Recklinghausen-Hochlarmark und Herne-Eickel gibt es eine Baustelle, sechsspuriger Ausbau und Tunnelneubau, der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet (planmäßige Dauer bis zum 28. Februar 2022)

: Zwischen Recklinghausen-Hochlarmark und Herne-Eickel gibt es eine Baustelle, sechsspuriger Ausbau und Tunnelneubau, der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet (planmäßige Dauer bis zum 28. Februar 2022) Recklinghausen in Richtung Wuppertal : am Kreuz Herne ist die Überleitung zur A42 in Richtung Dortmund wegen einer Baustelle gesperrt (geplante Dauer bis 15. September 2021), Sperrung der Ausfahrt von der A43 in Richtung Wuppertal auf die A42 in Richtung Dortmund

: am Kreuz Herne ist die Überleitung zur A42 in Richtung Dortmund wegen einer Baustelle gesperrt (geplante Dauer bis 15. September 2021), Sperrung der Ausfahrt von der A43 in Richtung Wuppertal auf die A42 in Richtung Dortmund Recklinghausen in Richtung Wuppertal : am Kreuz Herne gibt es auf der Überleitung auf die A42 Richtung Kamp-Lintfort eine Baustelle (Dauer bis zum 28. Februar), es kommt zur Einengung der Ausfahrt von der A43 in Richtung Wuppertal auf die A42 in Richtung Kamp-Lintfort (Restbreite 3,25 Meter)

: am Kreuz Herne gibt es auf der Überleitung auf die A42 Richtung Kamp-Lintfort eine Baustelle (Dauer bis zum 28. Februar), es kommt zur Einengung der Ausfahrt von der A43 in Richtung Wuppertal auf die A42 in Richtung Kamp-Lintfort (Restbreite 3,25 Meter) Recklinghausen in Richtung Münster: an der Einfahrt Marl-Sinsen wird ab dem 26. Juli gebaut (bis voraussichtlich 10. August), es gibt eine Einengung der Einfahrt auf die A43 in Richtung Münster (Restbreite 3,25 Meter)

Umleitung über A45 empfohlen

Aufgrund des lang-angelegten Projektes "Neue A43" kommt es auf der Autobahn in den nächsten Monaten immer wieder zu Staus. Vor allem an der Großbaustelle am Kreuz Recklinghausen brauchen Autofahrer Geduld.

So wie am Kreuz Herne sieht es an vielen Stellen auf der A43 aus. Auf insgesamt 28 Kilometern wird die Autobahn auf sechs Spuren ausgebaut und modernisiert. Das sorgt an vielen Abschnitten für Staus und Verzögerungen. Foto: Rainer Rafalski/FUNKE Foto Services

Weil die Verbindungen in Richtung Wuppertal gesperrt sind, empfiehlt Anton Kurenbach eine alternative Route: "Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich am besten über die A45 umfahren."

Ausbau der A43: Baustellen in Bochum geplant

Nach den Großbaustellen im Bereich Kreuz Herne und Kreuz Recklinghausen geht es in Bochum weiter: Zwischen Bochum-Riemke und Bochum-Gerthe müssen zehn Brücken erweitert und die Fahrbahn ausgebaut werden. Weil derzeit auf der A40 zwischen dem Kreuz Bochum-West und Dortmund-West ebenfalls gebaut wird, fangen die Bauarbeiten auf diesem Streckenabschnitt der A43 erst 2022 an, heißt es auf der Internetseite von Straßen.NRW.

A 43-Brücke gesperrt: Bochumer Logistiker sind alarmiert

Der Abschnitt zwischen dem Kreuz Bochum und der Anschlussstelle Bochum-Querenburg wird ebenfalls in Zukunft ausgebaut. Insbesondere die Verbindung der A44 mit der A43 soll erweitert werden. Dennoch "werden dort immer zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung offen gehalten", kündigt Anton Kurenbach an.

Autofahrer brauchen dennoch auch in Zukunft Geduld, wenn sie über die bebaute A43 fahren, denn: Bis 2026 sollen die Baustellen im Bereich Bochum andauern, heißt es auf der Internetseite von Straßen.NRW.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: New Articles