Dortmunder Thier-Galerie bekommt eigene Eislaufbahn

Dortmund Eine Eislaufbahn mitten in der Dortmunder Innenstadt? Das gibt es bald: eine Ebene der Thier-Galerie verwandelt sich in eine Skate-Fläche.

Schon wieder setzt das Center-Management der Thier-Galerie eine neue Idee um: Bald verwandelt sich die obere Ebene des Dortmunder Einkaufszentrums in eine Schlittschuhbahn. Echtes, kaltes Eis gibt‘s am Westenhellweg aber nicht – die Bahn wird aus Kunsteis gebaut. Auch zwei Felder zum Eisstockschießen (wie Curling) soll es geben, kündigt das Center an. Zudem sei eine Eislauf-Schule geplant. Die wichtigsten Fakten:

Thier-Galerie-Eiszauber mit 290qm Lauffläche

26. Januar bis Ende Februar 2024

freitags 13-20 Uhr

samstags 11-20 Uhr

4 Euro, Kinder 3 Euro

eigene oder Leih-Schlittschuhe möglich

Erst Ende 2023 hatte eine neue Veranstaltung für Furore in der Thier-Galerie gesorgt: eine Rollerdisco mitten in der Shopping Mall. „Innerhalb von zwei Veranstaltungen hat sich das Event zu einem Publikumsmagneten entwickelt“, freut sich Center-Manager Torben Seifert. Ein Viertel mehr Kundschaft habe das Rollschuh-Event angezogen. „Shopping und Erlebnis gehören einfach zusammen.“ Auch 2024 soll es wieder Rollerdiscos geben.

