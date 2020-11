Wie sehen wir unter unserer Haut aus? Im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden bekommen Besucher einen Einblick in den Aufbau des menschlichen Körpers.

Gesundheitshistorie Ein Besuch im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden

Dresden. Die Corona-Pandemie hat Deutschland im Griff - die ideale Zeit für einen Besuch des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden. Doch der Name ist etwas irreführend - es geht um viel mehr.

Das Herz pulsiert, Kehlkopf und Nieren leuchten rot auf, sobald Benno die entsprechenden Knöpfe drückt. „Das ist eine Frau, wegen der Brüsten“, flüstert der Sechsjährige richtig, wenn auch grammatikalisch nicht korrekt, und schaut ehrfurchtsvoll hoch zu der Figur, die sich auf einem Podest langsam um sich selbst dreht.

Adern, Nerven, Knochen und Organe: Der Gläserne Mensch erlaubt den Besuchern des Hygiene-Museums einen Blick ins Innere. Foto: Jörg Gläscher/DHMD/dpa-tmn

Ihre Adern und Nerven sind aus Draht, Knochen und Organe originalgetreu nachgebaut und von einer transparenten Hülle umgeben. „Ja, das ist eine Frau und deswegen hat sie auch Eierstöcke“, bestätigt Bennos Mutter. „Guck mal, die sind auch da unten. Die brauchen die Frauen, damit sie Kinder bekommen können.“

Ihr Nachwuchs ist aber schon eine Taste weiter: „Gehirn“ ist darunter zu lesen. Doch statt im Kopf der Frau leuchtet es in ihrem Unterbauch: „Das ist jedenfalls nicht das Gehirn, das ist der Dickdarm“, stellt die Mutter klar.

Der gläserne Mensch war eine Weltneuheit

Die junge Dresdnerin hat sich für diesen Nachmittag ein großes Ziel gesetzt: Ihrem Sohn zum Start in die Schullaufbahn das „Abenteuer Mensch“ näherbringen, und zwar durch einen Besuch des Deutschen Hygiene-Museums Dresden. Das DHMD - so das Kürzel - ist ein Haus mit Geschichte und das hat auch mit dem „gläsernen Menschen“ zu tun, mit dem die Dauerausstellung beginnt.

An diesem Exponat kommt man derzeit kaum vorbei: Die rostfarbene Kugel mit Eisennägeln ist ein Symbol für das Coronavirus. Foto: Deike Uhtenwoldt/dpa-tmn

Als 1930 der heutige Museumsbau eröffnet wurde, gab es eine Hauptattraktion: ein Mann mit durchsichtigem Körper, der sein Innerstes offen zur Schau stellte. Seine Haut war allerdings nicht aus Glas, sondern aus Kunststoff - damals eine Weltneuheit, die für das Museum zum Verkaufsschlager wurde.

„Bis zu 80 gläserne Modelle sind hier entstanden“, sagt Christoph Wingender, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Die Lehrmittelproduktion sei lange Zeit ein ökonomisches Standbein des Hauses gewesen. Inzwischen ist die museumseigene Manufaktur geschlossen. Schließlich kann man im Internet längst mit 3D-Modellen durch den Körper reisen. Eine eigene Werkstatt kümmert sich aber noch um Restauration und Reparaturen - wie die Verschaltungen im Kopf der gläsernen Frau.

Kindergerecht und barrierefrei

Im Themenraum „Essen und Trinken“ zeigt der Erstklässler Benno Interesse an dem großen Bildschirm, auf dem man mit einem Scanner Lebensmittel wählen und ihren Herstellungsprozess in comicartigen Bildern und einfachen Worten nachvollziehen kann.

„Wir versuchen, möglichst wenig elitär zu sein, alle unsere Ausstellungen sind barrierefrei – im umfassenden Sinne“, erklärt Wingender. Es gibt auch Texte in Leichter oder Gebärden-Sprache und überall eine „Kinderspur“, Medienstationen und interaktive Elemente, die zum Ausprobieren einladen und gerade junge Menschen faszinieren.

Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden Was essen wir? Wie essen wir? Bis Februar 2021 ist im Hygiene-Museum die Sonderausstellung «Future Food. Essen für die Welt von morgen» zu sehen. Foto: Oliver Killig/DHMD/dpa-tmn

Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden Die Ausstellung ist bewusst einfach und interaktiv gehalten - wie hier im Raum «Essen und Trinken». Foto: Oliver Killig/DHMD/dpa-tmn

Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden Große Exponate - wie diese lebensgroße Kuh in der Abteilung «Ernährung» bringen Besuchern die Themen nahe. Foto: Deike Uhtenwoldt/dpa-tmn

Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden Die «Welt der Sinne» ist das Kinder-Museum im DHMD. Sie werden hier zum Mitmachen eingeladen. Foto: Deike Uhtenwoldt/dpa-tmn

Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden Mehr als Medizingeschichte: Das Hygiene-Museum Dresden erklärt in verschiedenen Themenwelten - wie hier in «Scho·nheit, Haut, Haar» - vom Umgang mit unserem Körper. Foto: Karl-Ludwig Oberthuer/DHMD/dpa-tmn

Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden Christoph Wingender ist Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Hygiene-Museums. Foto: Deike Uhtenwoldt/dpa-tmn

Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden Der heutige Museumsbau des Deutschen Hygienemuseums in Dresden wurde 1930 eröffnet. Foto: Oliver Killig/DHMD/dpa-tmn

Die „Welt der Sinne“, das Kinder-Museum im DHMD, ist an diesem Nachmittag verwaist, zudem sind einige Experimentierstationen gesperrt. Das hat mit einem Exponat zu tun, das im Frühjahr 2020 den Themenraum „Leben und Sterben“ erweitert hat: Eine rostfarbene Kugel, darin dicke Eisennägel - Symbol für das Coronavirus. Ein kurzer Text streift das Thema Pandemie von der Pest bis Sars.

Eine Geschichte voller Gegensätze

Manch medizinisch vorgebildete Besucher lässt sich vom Titel des Museums in die Irre führen und erwartet mehr Medizingeschichte, als das Haus bieten will. „Der Name ist missverständlich und sperrig“, gibt der Museumssprecher zu. „Aber ihn kennt man seit über 100 Jahren. Und wir stehen zur Geschichte des Hauses.“

Diese beginnt mit dem Odol-Fabrikanten Karl August Lingner, der die Idee eines Nationalen Hygiene-Museums entwickelte und dafür 1912 mit Lehrwerkstätten und der ständigen Ausstellung „Der Mensch“ den Grundstein legte. Sie geht weiter mit der rassistischen Ideologie der NS-Zeit, einem Institut für Gesundheitserziehung in der DDR und einem neuen Museumskonzept nach der Wende. Von da an gibt es Sonderausstellungen, Vortragsreihen und Tagungen nicht nur zu Gesundheitsthemen, sondern auch zu Umwelt und Kultur.

Mehr als eine anatomische Ausstellung

Zwei Standbeine hat das Museum: zum einen die umfangreiche Sammlung zur Geschichte des Körpers und den historischen Umgangsformen damit, wozu auch Lehrmittel und anatomische Modelle gehören. Zum anderen gibt es Veranstaltungen, die sich auch um Politik und Gesellschaft drehen - etwa Freundschaft, Reichtum oder Migration.

Plakate gegen Aids aus aller Welt, eingelegte Organe oder ein Wachsmodell aus dem Kalten Krieg, das vor den Folgen einer Exposition mit Senfgas warnt: Gerade das Nebeneinander von historischen und modernen Exponaten macht die Dauerausstellung lebendig und regt zum Nachdenken an. Zudem ist für jede Altersgruppe etwas dabei.

Während drei Jugendliche am Ende der Themenwelt „Sexualitäten“ noch einmal umkehren und vor der Stellwand „Fremdgehen“ diskutieren, hat Benno schon in der Abteilung Bewegung seinen Gleichgewichtssinn und sein Rhythmusgefühl bewiesen.

Bleibt noch als letzte Themenwelt „Schönheit, Haut und Haar“, aber da schließlich reißt der kindliche Geduldsfaden: „Mama, ich will an die frische Luft.“ Auch das spricht für ein gesundes Körpergefühl.

Info-Kasten: Deutsches Hygiene-Museum

Anreise: In Dresden fahren die Straßenbahnlinien 1, 2, 4 und 12 bis zur Station „Deutsches Hygiene-Museum“, die Linien 10 und 13 bis „Georg-Arnhold-Bad/Deutsches Hygiene-Museum“.

Museum: Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr. Preise: Erwachsene 9 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei, Familienkarte 14 Euro. Eintrittskarten berechtigen zum Besuch an zwei aufeinanderfolgenden Öffnungstagen. Freitags ab 15.00 Uhr 50 Prozent auf alle Tageskarten.

Informationen: Stiftung Deutsches Hygiene-Museum, Lingnerplatz 1, 01069 Dresden (Tel.: 0351/48 46 400, www.dhmd.de). (dpa)