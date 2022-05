Feuer im Dortmunder Hafen – Altpapier-Lager brennt

Dortmund. Feuer im Dortmunder Hafen: Das Altpapier-Lager der Recyclingfirma Drekopf brannte am Mittwoch. Das Löschwasser kam direkt aus dem Hafenbecken.

Feuer im Dortmunder Hafen: Es brannte ein offenes Altpapier-Lager eines Recycling-Unternehmens. Die Dortmunder Feuerwehr ist seit 15.40 Uhr vor Ort, gegen 18 Uhr war das Feuer weitgehend gelöscht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es blieben aber große Glutnester, die weiter gelöscht werden müssen.

"Anfangs hieß es noch: 'Schickt mal einen Wagen'. Aber eine Minute später riefen sie nochmal an: 'Schickt lieber ein paar Wagen mehr' ", sagt der Sprecher. Die Flammen hätten offenbar rasend schnell auf das komplette Papierlager übergegriffen. Das Altpapier stapelt sich dort in dicken Packen meterhoch.

Feuer im Hafen Dortmund: Löschwasser aus dem Kanal

Betroffen war die Firma Drekopf an der Franziusstraße mitten im Hafen – direkt am Kanal. Daher nutzte die Feuerwehr auch das Dortmunder Löschboot zur Brandbekämpfung: Das Boot pumpte Wasser direkt aus dem Hafenbecken in die Schläuche.

40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Papier zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Gebäude zu verhindern. Verletzt wurde niemand, bestätigt die Feuerwehr.

