Promi-Party Heidi Klum an Halloween: So war das Model diesmal verkleidet

New York Die „Queen of Halloween“ Heidi Klum hat ihr diesjähriges Kostüm enthüllt. Das bestand aus Dutzenden Akrobaten – und ihrem Ehemann.

Die „Queen of Halloween“-Heidi Klum feiert wieder ihre berühmte Halloween-Party in New York. Erst dort enthüllt Heidi Klum ihr traditionsgemäß grandioses Kostüm. Und um das wurde auch dieses Jahr heiß spekuliert: Schon seit gestern Mittag deutsche Zeit teilte Heidi erste kleine Einblicke ihrer Verwandlung auf ihrem Instagram-Kanal. Ahnen, was am Ende dabei rauskommt, konnte man damit allerdings nicht. Umso atemberaubender ist das Endresultat: Heidi begrüßte ihr Party-Gäste als riesiger Pfau.

Lesen Sie auch:Heidi Klum lässt für Halloween-Party Straßen sperren

Noch vor wenigen Tagen kündigte die 50-Jährige an, dass ganze Straße für sie gesperrt werden müssten. Dazu kam es wohl nicht, was das Kostüm nicht weniger pompös macht. Das besteht nämlich nicht nur aus Heidi selbst, sondern auch aus Dutzenden Statisten der Artistengruppe „Cirque du Soleil“, die das Kostüm mit atemberaubender Akrobatik zum Leben erweckt.

Akrobaten von „Cirque du Soleil“ waren Teil des Kostüms. Foto: Evan Agostini / DPA Images

Heidi Klum: Ehemann Tom Kaulitz ist als passendes Ei verkleidet

Auch Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz war Teil des Kostüms. Der „Tokio Hotel“-Musiker ging als passendes Pfauenei mit großer Nase und in einer weißen Schale gekleidet. Im vergangenen Jahr erschien Klum als riesiger Wurm, Ehemann Tom Kaulitz war als Angler verkleidet auch dabei.

Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz als Ei verkleidet auf ihrer diesjährigen Halloween-Party in New York. Foto: Evan Agostini / DPA Images

Mehr zum Grusel-Fest:Halloween 2023: Die wichtigsten Fakten

Heidi Klums Party: Seit über zwanzig Jahren feiert sie Halloween in New York

Seit 2000 veranstaltet Heidi Klum ihre Halloween-Party, immer am 31. Oktober. Die gebürtige Rheinländerin sorgte seitdem durch ihre gewagten Verkleidungen für Aufsehen. Sie verwandelte sich über die Jahre unter anderem als Alien, Fiona aus „Shrek“, trat als Leiche ohne Haut auf, erschien mit mehreren Doppelgängerinnen oder schminkte sich uralt.

Heidi Kum und Ehemann Tom Kaulitz als Wurm und Angler. Foto: Evan Agostini / DPA Images

Auch interessant:Heidi Klum: Halloween 2022 schockierte sie mit diesem Kostüm

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: New Articles