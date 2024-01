Kerber und Zverev müssen um Viertelfinale bangen

Sydney. Das deutsche Tennis-Team hätte beim United-Cup das Viertelfinale erreichen können. Doch Kerber und Zverev verlieren ihr Doppel.

Das deutsche Tennis-Team um Angelique Kerber und Alexander Zverev muss beim United Cup in Australien um den Viertelfinaleinzug bangen. Kerber und Zverev verloren am Montag in Sydney das entscheidende Mixed zur 1:2-Niederlage gegen Frankreich. Mit 6:7 (4:7), 6:2 und 10:12 im Matchtiebreak mussten sich Kerber und Zverev gegen Caroline Garcia und Edouard Roger-Vasselin knapp geschlagen geben. Dabei hatte das deutsche Duo im spannenden und unterhaltsamen Duell auch einen eigenen Matchball.

Die Gruppensieger erreichen sicher das Viertelfinale. Als bester Gruppenzweiter der drei in Sydney spielenden Gruppen kann die deutsche Auswahl ebenfalls weiterkommen. Am Mittwoch fällt die Entscheidung in der Gruppe, wenn Frankreich auf Italien trifft.

Kerber verliert auch ihr zweites Einzel in Australien

Kerber (35) hatte zuvor auch ihr zweites Einzel als Mutter verloren und die bereits mögliche frühe Vorentscheidung verpasst. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin zog trotz eines imposanten Beginns gegen Garcia 6:1, 2:6, 2:6 den Kürzeren.

Im zweiten Einzel nach ihrer 18-monatigen Babypause erwischte Kerber einen beeindruckenden Start. Die Weltranglisten-20. Garcia agierte allerdings fehlerhaft, nach nur 23 Minuten hatte die Kielerin den ersten Satz sicher. Anschließend nahm das Match eine so nicht erwartbare klare Wende: Garcia steigerte sich erheblich und war dann zu stark.

Alexandxer Zverev mit Sieg gegen Adrian Mannarino

Zum Auftakt hatte Zverev auch sein zweites Einzel der neuen Saison in drei Sätzen für sich entschieden und das deutsche Team in Führung gebracht. Der Hamburger (26) setzte sich gegen den französischen Routinier Adrian Mannarino 4:6, 6:4, 6:3 durch.

Gegen Italien hatten Kerber und Zverev im Mixed gemeinsam für das entscheidende 2:1 gesorgt. Kerber hatte gegen Italien ebenfalls ihr Einzel verloren, Zverev für den Ausgleich gesorgt. Der United Cup dient auch der Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt Mitte Januar.

