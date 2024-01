Düsseldorf Unbekannte haben in Düsseldorf an mehreren Stellen Eisleitern zerstört oder gestohlen. Die Leitern können über Leben und Tod entscheiden.

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte Eisleitern an mehreren Düsseldorfer Gewässern zerbrochen oder weit auf die Eisfläche gestoßen. In der Vergangenheit sind solche Leitern auch immer wieder gestohlen oder für andere Zwecke missbraucht worden.

An den Gewässern in den Parks hat die Stadt die Hilfsmittel aufgestellt. Die dreieinhalb Meter langen, signalgelb gestrichenen Holzleitern helfen, Menschen, die ins Eis eingebrochen sind, zu retten. In Not geratene Menschen lassen sich mit Eisleitern besser und sicherer aus dem Wasser ziehen, weil sich das Körpergewicht auf dem brüchigen Eis auf eine größere Fläche verteilt.

Was Bürger nun tun können

Die Stadt appelliert nun an die Düsseldorfer, die Eisleitern unbedingt intakt an den Aufstellorten zu lassen. Vandalismus an Eisleitern kann Leben kosten und wird als Straftat geahndet. Bürgern, denen fehlende oder beschädigte Eisleitern in den Parks auffallen, werden dazu aufgerufen, den jeweiligen Standort zu melden. Dies kann per Mail an gartenamt@duesseldorf.de oder telefonisch unter der 0211-8994800 geschehen.

Die Stadt hat insgesamt rund 40 Eisleitern an den Gewässern in öffentlichen Grünanlagen bereitgestellt – zum Beispiel am Kaiserteich, am Schwanenspiege oder an der Landskrone. Auch an den Weihern im Südpark, Ostpark, Zoopark, IHZ-Park, Eller und Benrather Schlosspark stehen Eisleitern bereit. Zusätzlich weisen Tafeln auf die Gefahr hin.

Erst am Sonntag warenzwei Kinder in einem Düsseldorfer Gewässer eingebrochen. Passanten konnten glücklicherweise Schlimmeres verhindern.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: New Articles