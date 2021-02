perspektive:weiblich - das Team hinter dem Newsletter

Essen Im Newsletter perspektive:weiblich blicken wir jede Woche auf die Themen in der Region, die Frauen bewegen. Das sind die Autorinnen dahinter.

Die NRZ hat den Newsletter perspektive:weiblich gestartet. Unser Team aus Journalistinnen, verschiedenen Alters und mit verschiedenen Ansichten und Interessen will sich Themen aus der Region widmen, die Frauen etwas angehen. Unsere Autorinnen blicken im Newsletter auf die Ereignisse am Niederrhein und im Ruhrgebiet. Wir ordnen Themen ein, die bewegen - von politischen Entscheidungen, gesellschaftlichen Debatten, über Wirtschaftsfragen bis zum Sport. Meinungsstark und aus den Perspektiven unterschiedlicher Generationen und Lebensentwürfen.

Denise Ludwig

Denise Ludwig hat als Kind gern dem Papa im Werkstatt-Schuppen und im Garten geholfen, sich riesig über ihr erstes Rennrad gefreut und ebenso Balletttanz geliebt. Im Sportstudium lernte sie, wie man einen gesunden Kampfgeist entwickelt und nach Niederlagen wieder aufsteht. Als freie Journalistin hat sie auch in der Sportredaktion gearbeitet, bis sie 2005 zunächst als Volontärin und schließlich als Redakteurin bei der NRZ begann. Aktuell berichtet sie als Reporterin aus der Region.

Madeleine Hesse

Madeleine Hesse hat das Rhein-Main-Gebiet gegen das Ruhrgebiet getauscht, um näher an den Niederlanden zu leben. Sie schreibt über unser Nachbarland und die Grenzregion - am liebsten mit dem Fokus auf Gesellschaft, Politik und Kultur.

Sonja Volkmann

Sonja Volkmann ist stellvertretende Redaktionsleiterin der NRZ-Lokalredaktion in Moers. Seit rund 20 Jahren ist sie Teil der NRZ-Familie und hat in diversen Redaktionen am Niederrhein und im Ruhrgebiet gearbeitet. Ihre thematischen Schwerpunkte sind Lokal- und Gesellschaftspolitik.

Friederike Bach

Friederike Bach hat 2017 als Volontärin bei der NRZ angefangen. Inzwischen ist sie Redakteurin in der NRZ-Kinderredaktion und kümmert sich dort vor allem um die Kinderzeitung CHECKY!, die einmal pro Woche erscheint.

Vera Denkhaus

Vera Denkhaus ist als Essenerin mit der NRZ aufgewachsen. Nach Stationen in Dortmund, Sheffield und Kampala darf sie als Volontärin nun wieder über ihre Heimat und den Niederrhein schreiben. Besonders gerne berichtet sie über gesellschaftliche Herausforderungen, die uns alle betreffen – von sozialer Ungleichheit über Gleichstellung bis hin zu Nachhaltigkeit.

Sara Schurmann

Sara Schurmann ist am Niederrhein aufgewachsen, lernte die Region während ihres Volontariats und ihrer aktuellen Arbeit in der Lokalredaktion Emmerich noch einmal neu kennen und lieben. Ihr Herz schlägt für lokale Geschichten - am liebsten schreibt sie über besondere Menschen, Kunst und Kultur.

Susanne Zimmermann

Susanne Zimmermann ist Lokalredakteurin in Wesel, kümmert sich unter anderem um die Kreispolitik, Landwirtschaft und ein wenig um Hünxe. Außerdem ist sie häufig die Haustierbeauftragte, weil Hund, Katze und Goldfisch auch zu ihrem Haushalt gehören, finden die Kollegen, sie sei dafür qualifiziert. Sie macht das aber gerne.