Sprint-Debakel: Deutsche Biathleten chancenlos gegen norwegische Überflieger

Nove Mesto Benedikt Doll und Co. hadern bei den Weltmeisterschaften in Nove Mesto mit ihrem Material und haben mit der Medaillenvergabe nichts zu tun.

Als Sturla Holm Lägreid das enthusiastische Publikum in der Vysocina-Arena zur La-Ola animierte und ausgelassen seinen Titel feierte, hatte im deutschen Team die Ursachenforschung für das Debakel im 10-km-Sprint der Biathlon-WM längst begonnen. „Wir waren skitechnisch nicht so dabei und arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir es bis morgen wieder besser machen“, kündigte Sportdirektor Felix Bitterling an. In dem tiefen tschechischen Schnee waren seine vier Athleten chancenlos und werden - sollte kein sportliches Wunder geschehen - auch in der 12,5-km-Verfolgung am Sonntag (17.05 Uhr/ARD) mit der Medaillenvergabe nichts zu tun haben.

Sportdirektor Bitterling: „Wir müssen uns jetzt schütteln“

„Läuferisch war es nicht optimal“, sagte Benedikt Doll. Der Schwarzwälder war nach zwei Schießfehlern als 13. noch bester Deutscher (1:41,2 Minuten zurück), direkt vor Johannes Kühn (1/1:41,9). Philipp Nawrath belegte Rang 16 (1/1:44,8), während Philipp Horn „mit der schlechtesten Leistung in dieser Saison“ haderte. Der Thüringer landete auf Platz 25 (2/2:11,5), wollte die Pleite aber nicht allein auf die „nicht optimalen Ski“ schieben. Auch Bitterling richtete keine Vorwürfe an das neunköpfige Techniker-Team: „Das fluorfreie Wachsen ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Und so eine Klinge ist schmal, da kann man schnell runterfallen. Wir müssen uns jetzt schütteln und die richtigen Schlüsse daraus ziehen“, sagte er.

Ganz andere Stimmung herrschte dagegen in der Mannschaft der Überflieger: Mit dem fehlerlosen Lägreid bildeten Titelverteidiger Johannes Thingnes Bö (1/3,5 Sekunden zurück) und Vetle Sjaastad Christiansen (1/18,6) ein rein norwegisches Podium. Sie gehen damit auch als heißeste Medaillenanwärter in das Jagdrennen, während ARD-Experte Erik Lesser für den Abend in der deutschen Mannschaft prophezeite: „Da ist der Wachs-Truck am Rauchen.“

Franziska Preuß mit den größten Medaillenchancen

Es bleibt nicht viel Zeit, um den richtigen Ski zu finden. Bereits 14.30 Uhr steht am Sonntag die 10-km-Verfolgung der Frauen auf dem Programm, in der vier Französinnen vorneweg laufen. Die besten Aussichten aus deutscher Sicht auf eine Medaille hat Franziska Preuß. Die Sprint-Sechste muss einen Rückstand von 1:05 Minuten auf Siegerin Julia Simon aufholen; auf den Bronzerang sind es überschaubare 24 Sekunden.

„Ich freue mich auf den Verfolger“, sagt Preuß, die in dieser Disziplin in diesem Winter nie schlechter als Siebente war. Allerdings betont sie auch: „Ich muss die Brechstange zu Hause lassen.“ Und möglichst zum richtigen Ski greifen.

