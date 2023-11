Talfahrt des FSV Duisburg setzt sich gegen Steele fort

Duisburg Auch im vorletzten Hinrundenspiel will Landesligist FSV Duisburg nicht die Wende zum Besseren gelingen. Wichtige Spieler fehlen.

Die zuletzt mit zwei Unentschieden leicht abgebremste Talfahrt hat sich beim Fußball-Landesligisten FSV Duisburg im vorletzten Spiel der Hinrunde wieder verschärft. Im Heimspiel gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn SpVgg Steele 03/09 setzte es für den ehemaligen Oberligisten eine 2:5 (1:2)-Pleite. Die Wahrscheinlichkeit, dass der FSV auf einem Abstiegsplatz überwintert, wird immer größer.

Nach dem 1:1 in der Vorwoche bei der SG Essen-Schönebeck war Präsident und Interimscoach Erol Ayar wieder zum Umstellen gezwungen. Stammkeeper Adnan Laroshi, der dem Team zuletzt etwas mehr defensive Sicherheit verliehen hatte, fehlte wegen eines Kurzurlaubs, so dass Youngster Newton Lawrence wieder zwischen die Pfosten rückte. Desmond Ogbonna meldete sich am Freitag erkrankt ab, Kapitän Can Serdar fehlte gelbgesperrt. Bei Emre Sahin reichte es zudem noch nicht wieder für die Startelf. Hussein Alameddine, der unter der Woche krankheitsbedingt hatte passen müssen, lief zwar von Beginn an auf, musste dann aber kurz vor dem Seitenwechsel vom Feld.

„Das ist dann schon katastrophal für uns“, kommentierte Erol Ayar die personelle Situation. Es ging dann auch gleich schon wieder schlecht los: Nach elf Minuten brachte Yassin Bentaleb die Gäste aus Essen in Führung. Allerdings zeigte der FSV gute Moral und glich in der 22. Minute in Person von Furkan Cakmak aus. Allerdings hatte das 1:1 nur neun Minuten Bestand, ehe Vladislav Kochoutine wiederum für Steele traf. Grundsätzlich sah Coach Ayar sein Team aber auf Augenhöhe: „Wir hatten einige klare Chancen, aber der Steeler Torhüter hat zwei, drei Superdinger rausgeholt.“

Geschlagen war Max Nawrath jedoch in der 70. Minute. Da hielt der eingewechselte Ridvan Demircan nach einer Ecke den Fuß hin und schaffte den erneuten Ausgleich für die Hausherren. Nur Augenblicke später hatte Tyler Nkamanyi die Großchance zur Führung, doch er scheiterte an Nawrath. Stattdessen ging es einmal mehr in die falsche Richtung: Ein Fehler von Demircan leitete das 2:3 durch Kochoutine (73.) ein, mit dem der FSV endgültig auf die Verliererstraße geriet. „Danach haben wir alles nach vorn geworfen“, so Erol Ayar, der allerdings wie so häufig keine Möglichkeit hatte, von der Bank Personal für die Offensive nachzulegen. Stattdessen zog Gästetrainer Dirk Möllensiep den richtigen Joker: In der 82. Minute brachte er Baris Aydin, der drei Minuten später für die Entscheidung sorgte. Yassine Bentaleb setzte dann kurz vor dem Abpfiff den Schlusspunkt.

Dreimal hat der FSV nun noch in diesem Jahr die Möglichkeit, sein Punktekonto aufzubessern, um sich die Hoffnung auf den Klassenerhalt zu bewahren. Am kommenden Sonntag, 3. Dezember, endet die Hinrunde beim gerade bärenstarken Topteam Blau-Weiß Dingden; danach stehen noch die beiden ersten Partien der Rückserie bei Blau-Weiß Mintard (10. Dezember) und gegen die Sportfreunde Lowick (17. Dezember) auf dem Programm.

FSV: Lawrence – Alameddine (43. Sahin), Kara Ali, Aota, Bayram – Cakmak, El Moumen, Mpianza (53. Giourouk), Bostanci (46. Demircan) – Bukvasevic, Nkamanyi.

Tore: 0:1 Bentaleb (11.), 1:1 Cakmak (22.), 1:2 Kochoutine (31.), 2:2 Demircan (70.), 2:3 Kochoutine (73.), 2:4 Aydin (85.), 2:5 Bentaleb (89.).

