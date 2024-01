Baltimore/Santa Clara Die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs stehen am 11. Februar im Super Bowl. Schafft es Taylor Swift rechtzeitig zum Spiel?

Die Geschichte des Super Bowls ist reich an großen Episoden, dramatischem Sport und emotionalen Reaktionen – in Person von Taylor Swift bekommt sie nun aber ihre größte Attraktion. Wenn sich die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs am 11. Februar in Las Vegas im Endspiel der NFL gegenüberstehen, werden auch alle Augen auf den Superstar Taylor Swift in den Logen des Allegiant Stadiums der glitzernden Wüsten-Metropole gerichtet sein. Jedenfalls sofern die 34 Jahre alte Pop-Ikone es rechtzeitig zum Super Bowl und damit zum großen Spiel ihres Freundes Travis Kelce schafft, der es mit dem Titelverteidiger Kansas City erneut ins Finale geschafft hat.

Taylor Swift hat vor dem Super Bowl ein Eras-Konzert in Tokio

Für Taylor Swift bedeutet der Super Bowl jede Menge Reisestress – denn die Sängerin soll rund 24 Stunden vor dem Super Bowl noch ein Konzert in Tokio geben, rund 9000 Kilometer und elf Flugstunden von Las Vegas entfernt. Journalisten in den USA haben schon genaue Reisepläne errechnet, wie Swift, der in den Sozialen Medien wie Instagram und X (vormals Twitter) insgesamt xxx Millionen Menschen folgen. Swift werde „gerade rechtzeitig zum Feiern“ eintreffen, hieß es.

Ihre Anwesenheit würde den Trubel rund um den Super Bowl noch weiter steigern. Swifts Beziehung zu Kelce hat dem American Football schon jetzt Millionen neue Fans beschert. Auch am Sonntag war sie dabei und sah beim 17:10-Erfolg der Chiefs bei den Baltimore Ravens einen Touchdown ihres persönlichen Helden. Bei der kleinen Party danach auf dem Feld gab es vor einem Millionenpublikum an den TV-Schirmen mehrere Küsschen für Kelce.

Stürmische Küsschen von Taylor Swift für Travis Kelce

Die stürmischen Küsse waren Belohnung für den Tight End: Der 34 Jahre alte Kelce fing elf Pässe für 116 Yards. Damit zog er in der ewigen Bestenliste am bisherigen Rekordhalter Jerry Rice für die meisten gefangenen Pässe in den Play-offs vorbei. Bei der Feier nach dem Spiel wich Taylor Swift ihm für einige Minuten nicht von der Seite, obwohl Kelce die Beastie Boys und nicht seine Freundin zitierte, als er rief: „You‘ve got to fight for your right to party!“

Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Einzug in den Super Bowl der Kansas City Chiefs. Foto: Patrick Smith / Getty Images

In Las Vegas werden es die Chiefs mit den 49ers zu tun bekommen – und die nehmen sich nichts anderes als die Revanche vor für den 2020 in Miami verlorenen Super Bowl gegen Kansas City. Das Team aus San Francisco gewann im zweiten Conference-Finale gegen die Detroit Lions mit dem deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown mit 34:31 und legten dabei eine spektakuläre Aufholjagd hin. Zur Pause mit 17 Punkten im Rückstand (7:24), führte 49ers-Quarterback Brock Purdy anschließend den Favoriten San Francisco zu 27 aufeinander folgenden Punkte und der Entscheidung.

Usher bei der Halbzeitshow im Super Bowl – mit Taylor Swift auf den Tribünen

Beim Super Bowl in zwei Wochen wird es in der Glücksspielmetropole zu einem sportlichen Spektakel kommen. In der genauso beachteten Halbzeitshow heizt Usher den Zuschauern in Las Vegas ein – der größte Musik-Star wird aber Taylor Swift sein.

