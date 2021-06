Verdacht auf Impfpass-Fälschungen: Wohnungen durchsucht

Bewaffnete Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen stehen in einer Fußgängerzone. Einsatzkräfte haben mehrere Wohnungen und Geschäfte in Solingen, Düsseldorf und Dortmund durchsucht. Gegen drei Beschuldigte besteht der Verdacht, Impfpässe gefälscht und verkauft zu haben.

Düsseldorf. Ermittler haben in Solingen, Düsseldorf und Dortmund Wohnungen durchsucht. Sie wollten so gegen mutmaßliche Impfpass-Fälscher vorgehen.

Ermittler sind in Nordrhein-Westfalen mit Durchsuchungen in mehreren Städten gegen mutmaßliche Impfpass-Fälscher vorgegangen.

Am Dienstag wurden Beamte in Solingen, Düsseldorf und Dortmund vorstellig, wie das Landeskriminalamt mitteilte. Konkret bestehe gegen drei Beschuldigte der Verdacht, Impfpässe gefälscht und verkauft zu haben. Entsprechende Dokumente oder Materialien zur Herstellung seien in den durchsuchten Geschäften und Wohnungen gleichwohl nicht gefunden worden.

Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt

Allerdings habe man größere Menge Betäubungsmittel und Bargeld in Höhe von etwa 85.000 Euro sichergestellt.

In dem Verfahren geht es um den Verdacht der bandenmäßigen Urkundenfälschung, wie das LKA mitteilte. Es wird von der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung organisierter Straftaten (ZeOS NRW) bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geleitet. (dpa)

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: New Articles