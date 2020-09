Außengastro: Lüdenscheid kippt Heizpilz-Verbot wegen Corona

Lüdenscheid. Als eine der ersten Städte will Lüdenscheid das Verbot energiefressener Heizpilze in der Gastronomie kippen – um die Corona-Folgen zu mildern.

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür – und damit das Ende der Außengastronomie. Aber die Plätze im Innenraum sind wegen der Corona-Abstandsregeln stark begrenzt. Da bleibt nur: mehr Plätze im Außenbereich!

In den vergangenen Jahren haben aber einige Kommunen Heizpilze verboten, die das Sitzen in der Kälte erträglich machen. Mit Einführung des Rauchverbots waren die schlanken Energiesünder vor Kneipen und Lokalen wie Pilze auf dem Boden geschossen – in der Folge wurde heftig um ihren Sinn diskutiert.

Heizpilz-Verbot in Lüdenscheid bis Frühjahr 2021 ausgesetzt

Nun hat Lüdenscheid als eine der ersten Städte in Deutschland das Verbot der Gasbrenner ausgesetzt – erstmal bis 30. April 2021. Stadtsprecherin Marit Schulte: "Kommendes Frühjahr setzen sich Stadt und Gastronomen wieder zusammen, um klimafreundliche Alternativen zu finden." Vielleicht sind die Corona-Abstandsregeln dann auch schon Geschichte.

Verboten sind Heizstrahler und Gaspilze im öffentlichen Bereich in Lüdenscheid erst seit Ende 2019. "Als Alternative zum Klimanotstand hatte sich die Politik auf das 'Aktionsprogramm Klimaschutz' geeinigt", erklärt Schule. Der Unterpunkt "Verbot von Heizstrahlern" wurde jetzt ausgesetzt, um die Folgen der Corona-Krise für Gastronomen zu mildern.

Gastronomie soll für junge Bäume spenden

In der Beschlussvorlage steht aber auch: Die Verwaltung soll für Baumpflanzungen sorgen, um die CO2-Mehrbelastung zu kompensieren – auf der Basis freiwilliger Spenden der Gastronomie.