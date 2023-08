Beim Lesen der HU-Plakette gibt's Schwächen

München (dpa/tmn) Die Farbe hat ebenso eine Bedeutung wie die Zahlen auf der HU-Plakette. Doch den Zeitpunkt, an dem das Auto wieder zur Prüfung muss, den kann laut einer Befragung längst nicht jeder daraus ablesen.

Wann ist das Auto wieder zur Hauptuntersuchung fällig? Die Antwort gibt ein rascher Blick auf die HU-Plakette auf dem Nummernschild - vorausgesetzt, man weiß diese richtig zu lesen. Und das können einer Umfrage zufolge offenbar längst nicht alle Autobesitzerinnen und -besitzer zwischen 18 und 65 Jahren.

Das Jahr, in dem die nächste HU fällig ist, wird durch eine große Zahl in der Mitte der Plakette angezeigt. Dieser korrekten Aussage stimmten immerhin 76 Prozent in einer Innofact-Umfrage im Auftrag von Autoscout24 zu. Und der Rest? Neun Prozent der Befragten hielten die korrekte Antwort für falsch, 18 Prozent gaben an: „Ich weiß nicht.“

Also, gut zu wissen: Steht in der Mitte der Plakette die Zahl 24, ist die nächste HU im Jahr 2024 fällig.

Über das Jahr der nächsten HU gibt übrigens auch die Farbe der Plakette Auskunft. Das wussten laut der Umfrage nur 61 Prozent. Ist sie grün, steht das für 2024. Orange steht für 2025. Ist sie rosa, steht das für 2023.

Der Monat steht auf 12 Uhr

Wer eine rosa Plakette hat und in diesem Jahr noch nicht mit seinem Auto zur HU war, sollte dementsprechend besser noch einmal einen genauen Blick auf die Plakette werfen. Im äußeren Ring stehen Zahlen von 1 bis 12. Und diejenige von ihnen, die nach oben zeigt, also auf 12 Uhr steht, gibt den Monat an, an dem die HU ansteht. Die Zahl 9 steht zum Beispiel für September.

Wussten Sie das nicht? Dann sind sie nicht allein. Laut der Umfrage ging es fast einem Drittel der Befragten (31 Prozent) genauso. 69 Prozent wussten allerdings, dass der Monat der nächsten HU auf der Plakette oben auf 12 Uhr angezeigt wird.

Was bei Verzug droht

Wer den HU-Termin verschwitzt, muss nicht gleich panisch werden. Ab zwei Monaten Verzug muss man allerdings mit Verwarngeldern ab 15 Euro rechnen. Ab mehr als acht Monaten Verzug mit einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Übrigens: Neu zugelassene Autos müssen erstmals nach drei Jahren zur HU - danach steht die Untersuchung alle zwei Jahre an.