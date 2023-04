Diese Neuwagen lägen im Budget des Durchschnittspreises

Welche Autos kann man sich zum Neuwagen-Durchschnittspreis kaufen? Waschechte Sportwagen in der Regel nicht, manche Kleinwagen aber locker zweimal.

Berlin (dpa/tmn) Elektrische Revolution, Energiekrise und gerissene Lieferketten - Neuwagen werden immer teurer. 2022 kletterte ihr Durchschnittspreis auf 42.790 Euro. Was kriegt man dafür? Gehen wir auf Einkaufstour.

Autofahren ist ein teures Vergnügen - das beginnt beim Kauf. Kostete ein durchschnittlicher Neuwagen in Deutschland noch vor zehn Jahren 26 780 Euro, waren dafür laut der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) im letzten Jahr 42.790 Euro fällig.

Allein binnen eines Jahre ist das ein Anstieg um 13 Prozent. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von der knappen Liefersituation bis zu den hohen Kosten für die Energiewende und den wachsenden Anteil an teuren Elektroautos.

Doch weil Ursachenforschung Neuwagenkäufer auch nicht weiterbringt, richten wir den Blick nach vorn. Hier eine Reihe Autos aus den wichtigsten Segmenten, die es für jenen statistisch errechneten Mittelwert tatsächlich zu kaufen gibt.

Bei den Minis fällt es schwer, an den Durchschnittsbetrag zu kommen

Besonders groß ist die Auswahl dabei bei den Minis. Das Segment führt laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) die Zulassungen im Februar 2023 der Fiat 500 an. Der bleibt ab 16.990 Euro deutlich unter dem Mittelwert. Wer den Durchschnittsbetrag voll ausschöpfen möchte, kann in reichlich Motorleistung, Lack und Leder investieren.

Wer etwa einen 225 kW/306 PS starken Mini John Cooper Works kauft, hat beim Grundpreis von 39.800 Euro noch immer ein paar Extras frei. Selbst E-Autos wie Fiat 500e (ab 30.990 Euro) oder Renault Twingo (ab 28.850 Euro) gibt es in diesem Segment innerhalb des Preisrahmens.

Weitgehend freie Auswahl bei Kleinwagen

Ebenfalls eine weitgehend volle Auswahl haben Kundinnen und Kunden mit dem Durchschnittspreis als Budget bei den Kleinwagen: Etwa den Opel Corsa, der aktuell ab 18.280 Euro gehandelt wird. Aber auch Autos wie der 20.830 Euro teure VW Polo, der Ford Fiesta (ab 20.350 Euro) und sogar der als Rallye-Auto in Zivil gefeierte Toyota Yaris GR (ab 34.000 Euro) bleiben erreichbar.

Mit Elektroautos wird es etwas schwerer. Immerhin gibt es etwa bei Opel den Corsa für die Steckdose ab 33.895 Euro. Der Honda E steht kostet schon mindestens 39.900 Euro.

Auch viele Kompakte liegen noch im fiktiven Budget In der noch immer vom VW Golf angeführten Kompaktklasse wird die Luft ebenfalls dünner. Der Bestseller aus Wolfsburg ist mit einem Grundpreis von 31.145 Euro noch drin, genau wie die Hauptkonkurrenten Ford Focus (31.100 Euro) und Opel Astra (25.515 Euro) und Importmodelle wie der Skoda Octavia Combi (35.870 Euro) oder der Mazda 3 (25.890 Euro).

Aber bei Premium-Kompakten wie der Mercedes A-Klasse, die ziemlich nackt bei 38.866 Euro startet, wird es schon knapp. Und das elektrische Golf-Pendant ID.3 ist mit einem Grundpreis von 39.995 Euro ebenfalls nur noch knapp in der Wertung.

Mit dem Budget in die Mittelklasse - geht manchmal noch Der weitere Aufstieg in der PS-Hierarchie wird dann immer schwerer. Die Mittelklasse wird laut KBA von der Mercedes C-Klasse dominiert, die mit 46.915 Euro Grundpreis schon über der Grenze liegt. Wer die nicht reißen will, der muss Autos wie einen Skoda Superb (ab 41.310 Euro) fahren und bei der Ausstattung ganz sparsam sein.

Noch dünner wird das Angebot in der oberen Mittelklasse: KBA-Segmentführer ist der A6, den Audi mit 52.200 Euro aufwärts weit über dem Mittelwert einsortiert hat. Weitere Beispiele über dem Durchschnittspreise sind der Genesis G80 (53.480 Euro) oder der Lexus ES (54.350 Euro).

Oberklasse - nichts da, höchstens gebraucht

Und in der Oberklasse bleibt für den Durchschnittspreis eines Neuwagens nur ein Gebrauchter. Denn bei einem Grundpreis von 107.814 Euro ist die Mercedes S-Klasse weit weg. Wer trotzdem nur die 42.790 Euro aus der Statistik anlegen will, findet dafür auf den einschlägigen Online-Plattformen dann allenfalls Modelle wie einen 500er von 2014, der bereits mehr als 100.000 Kilometer gelaufen hat.

Es lebe der Sport - aber aus einem neuen Porsche wird nichts

Bei den Sportwagen sieht es zwar im Prinzip ganz ähnlich aus. Denn in diesem Segment führt laut KBA der mindestens 113.492 Euro teure Porsche 911. Doch mit einer etwas freizügigeren Definition gibt es durchaus sportliche Wagen für weniger als den Durchschnittspreis.

Neben aufgemotzten Minis und Kleinwagen wie dem 147 kW/200 PS starken Ford Fiesta ST (ab 31.000 Euro) oder dem VW Polo GTI (ab 33.455 Euro für 152 kW/207 PS) kann das auch ein Auto wie der Mazda MX-5 sein, der ab 30.990 Euro zum Sportwagen-Feeling gleich auch noch den Freigeist eines Open-Air-Modells mitbringt.

Und er ist nicht das einzige Auto für Sonnenanbeter, das für das statistische Mittel zu haben ist: Auch ein offener Fiat 500 (ab 19.990 Euro) oder ein Mini Cabrio (ab 31.800 Euro) sind da noch drin. Genau wie das Cabrio des VW T-Roc, das bei 34.635 Euro startet und die Open-Air-Zulassungen im Land anführt.

Fahren im SUV - klar, das geht auch

Bleibt zum Schluss noch das all gegenwärtige SUV. Das macht nach Angaben des Automobilwirtschaftlers Ferdinand Dudenhöffer mittlerweile rund die Hälfte aller Zulassungen aus. Weil es die längst in allen Klassen vom aufgebockten Kleinwagen bis zum feudalen Luxusmodell gibt, gehen Rechnerei und Recherche dort wieder von neuem los.

In der KBA-Sortierung wird das Segment angeführt vom Tesla Model Y. Das reißt mit einem Grundpreis von 44.890 Euro knapp die Latte. Aber Autos wie etwa der VW Tiguan Allspace (ab 40.670 Euro), der Nissan X-Trail (ab 35.500 Euro) oder selbst der Audi Q3 (ab 37.650 Euro) oder der BMW X2 für 37.750 Euro bleiben im Rahmen.

Ende der Einkaufstour - oder vielleicht der Beginn einer neuen...

Viel Auswahl bis in die Mittelklasse, selbst Nischenmodelle wie Sportwagen oder Cabrios noch teils im Rahmen: Auch wenn man immer tiefer in die Tasche greifen muss, stehen zum Durchschnittspreis viele Modelle parat. Und wer partout nicht fündig wird, dem bietet der Gebrauchtwagenmarkt alle Möglichkeiten.

Aber Vorsicht: Zumindest für „Durchschnittstypen“ sind dort freilich auch die Mittel etwas stärker limitiert. Denn rein statistisch stehen ihnen laut DAT-Report für 2022 dann nur 18 800 Euro als durchschnittlicher Gebrauchtwagenpreis zur Verfügung.