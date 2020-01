Elektroflitzer: Der Mini Cooper SE mit Akku und E-Motor geht zu Preisen ab 32 500 Euro in den Handel.

München Der Mini fährt bald auch elektrisch. Zu Preisen ab 32 500 Euro geht der Kleinwagen als Cooper SE mit Akku und E-Motor an den Start. Wie weit kann der Kleine stromern, bis er an die Steckdose muss?

Rund zehn Jahre nach dem ersten großangelegten Flottenversuch mit dem Mini E macht BMW aus dem Kleinwagen nun tatsächlich auch ein Elektroauto. Der Mini Cooper SE geht im Frühjahr in den Handel und die Preise starten laut Hersteller bei 32 500 Euro.

Von außen fast ein normaler Mini

Dafür gibt es einen Kleinwagen, der von außen nur an seinen gelben Anbauteilen, dem geschlossenen Kühlergrill und den neuen Felgen von den Modellen mit Verbrenner zu unterscheiden ist. Im besten Fall kommt er 270 Kilometer weit. Dann muss der knapp 33 kWh große Akku an die Steckdose, so BMW. Dort reichen demnach 35 Minuten unter optimalen Bedingungen für die ersten 80 Prozent. Bis die Batterie voll ist, vergehen bestenfalls 1,4 Stunden.

Bis zu 150 km/h Spitze sind beim Mini Cooper SE drin

Den Antrieb übernimmt der gleiche Motor wie im BMW i3: An der Vorderachse montiert, leistet er 135 kW/184 PS und geht mit einem Drehmoment von maximal 270 Nm zu Werke. Tempo 60 erreicht der Mini aus dem Stand nach 3,6 Sekunden und durcheilt nach 7,3 Sekunden die 100-km/h-Marke. Während der Cooper SE damit auch die sportlichsten Mini-Varianten pariert, ist die Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h mit Rücksicht auf die Reichweite eher bescheiden.

Wie schnell man fährt und wie weit man kommt, all das kann man im neuen Cockpit ablesen, das innen den größten Unterschied zu den Serienmodellen ausmacht. Denn erstmals bekommt der Mini als Elektroauto auch digitale Instrumente.

Mini Cooper SE startet im Frühjahr