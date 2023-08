Mit Verdunkelungsgefahr: Der Ford Ka+ beim Tüv

Kleiner Ka mit Plus: Der Ford Ka+ und Ableger Ka+ Active (l), der ein bisschen auf SUV macht.

Berlin (dpa/tmn) Das Plus zählt bei Fords Kleinwagen Ka seit dem Generationenwechsel zum Namen. Es steht für eine gewachsene Karosserie - und passt zum verbesserten Abschneiden bei der HU. Mit einer düsteren Ausnahme.

Ein bisschen SUV muss sein: Als der Ka+ auf den Markt kam, war die Mode zu Crossover-Modellen voll im Gange - man sah es dem gegenüber dem Vorgänger um über 30 Zentimeter gewachsenen Fünftürer an seiner gedrungenen Form an. Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) schneidet das Modell in Ordnung ab. Besonders ein Manko aber vermiest ihm die Show auf dem Prüfstand.

Modellhistorie: Der Ka+ ist der Nachfolger des Ka und kam in Deutschland im Herbst 2016 als dritte Generation der Reihe auf den Markt. 2018 gab es ein Facelift, das dem Kleinwagen unter anderem einen neuen Kühlergrill bescherte. 2020 nahm der Hersteller das Modell in Deutschland aus dem Programm.

Karosserie und Varianten: Zuvor war der Ka immer ein Dreitürer, der Ka+ aber wurde hierzulande ausschließlich als Fünftürer verkauft. Mit der Modellpflege brachte Ford die Spielart Active, ein Crossover-Modell mit mehr Bodenfreiheit, Dachreling und mit Kunststoff abgesetzten Radhäusern.

Abmessungen (laut ADAC): 3,96 m x 1,74 m x 1,55 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 270 l bis 849 l.

Stärken: Das Fahrwerk ist so ausgewogen abgestimmt wie die Lenkung präzise. Zur Serienausstattung zählen unter anderem sechs Airbags und ESP. Die Fahrwerkskomponenten bleiben bei den beiden berücksichtigten HUs „unauffällig“, schreibt der „Auto Bild Tüv-Report 2023“.

Rost ist kein Thema, die Bremsen zeigen sich souverän. Anders als beim Vorgänger leidet der Ka+ weder an Ölverlust noch ist die Abgasuntersuchung (AU) für ihn eine Herausforderung.

Schwächen: Etwas erhöht sind zum ersten HU-Termin die Beanstandungsquoten bei der Lenkung. Doch das Manko beim Tüv schlechthin ist das Licht: „Je jünger, desto anfälliger“, so der Report. Bis auf die Blinker patze der Ka+ bei der Beleuchtung in allen Disziplinen.

Pannenverhalten: Der ADAC sortiert das Modell fast aller Erstzulassungsjahre auf guten Plätzen seiner Pannenstatistik ein. Lediglich solche von 2018 rangieren im Mittelfeld. Einziger Pannenschwerpunkt ist die Batterie bei Autos von 2018.

Motoren: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 51 kW/70 PS bis 63 kW/85 PS ; Diesel (Vierzylinder, Frontantrieb): 70 kW/95 PS.

Marktpreise (laut „DAT Marktspiegel“ der Deutschen Automobil Treuhand mit jeweils statistisch erwartbaren Kilometern):

- Ka+ 1.2 Ti-VCT (2016); 51 kW/70 PS (Dreizylinder); 81.000 Kilometer; 5175 Euro.

- Ka+ 1.2 Ti-VCT Active Start/Stopp (2020); 63 kW/85 PS (Dreizylinder); 39.000 Kilometer; 11.600 Euro.

- Ka+ 1.5 TDCi Cool&Connect Start/Stopp (2018); 70 kW/95 PS (Vierzylinder); 74.000 Kilometer; 7250 Euro.