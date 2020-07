Wie Keyless-Go-Autoschlüssel sicher lagern

Neubrandenburg Sie haben ein modernes Auto mit Keyless-Go-System? Dann sollten Sie den Schlüssel daheim besonders schützen.

Wer ein Fahrzeug mit einem sogenannten Keyless-Go-System besitzt, sollte seinen Autoschlüssel zu Hause sicherheitshalber in geprüften Spezialtaschen aufbewahren.

Das rät die Polizei in Neubrandenburg nach mehreren Diebstählen moderner Fahrzeuge. Grundsätzlich reicht es demnach nicht mehr aus, solche Autoschlüssel möglichst weit vom Wagen entfernt zu lagern.

Auch Teedosen und mit Alufolie umwickelte Schachteln können sich zur Aufbewahrung eignen. Ob solche Hausmittel funktionieren, können und sollten Autobesitzer allerdings ausprobieren: Dazu gehen sie mit dem Schlüssel in dem Behältnis in die Nähe des Autos - öffnet es sich so noch immer automatisch, eignet sich diese Aufbewahrungsmethode nicht.

Mit einer Keyless-Go-Ausstattung öffnet sich ein Auto selbstständig ohne aktives Benutzen des Schlüssels, wenn man sich dem Auto nähert und den Schlüssel bei sich trägt. Kriminelle nutzen den Angaben zufolge mit speziellen Antennen die große Reichweite der Schlüssel, um deren Signal abzugreifen. Dies sorgt dafür, dass Autos spurlos geöffnet werden können, was ihren Diebstahl dann erleichtert.

