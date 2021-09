Opel präsentiert neuen Astra als Hoffnungsträger

Die sechste Generation des Opel Astra wird nun erstmals mit einem Hybrid-Antrieb angeboten und soll von Anfang 2022 an ausgeliefert werden.

Rüsselsheim Ohne Batterie geht auf dem Automarkt fast nichts mehr. Das hat auch Opel erkannt. Daher haben die Rüsselsheimer aus ihrem Verkaufsschlager nun ein Hybrid-Modell gemacht.

Der Autobauer Opel hat sein neues Kompaktmodell Astra als Hoffnungsträger für das Stammwerk Rüsselsheim präsentiert. Die sechste Generation des Kadett-Nachfolgers ist seit 1991 in bislang rund 15 Millionen Exemplaren verkauft worden.

Unter der Regie des Stellantis-Konzerns wird der Astra nun auch erstmals mit einem Hybrid-Antrieb aus Verbrenner- und Elektromotor angeboten. Eine voll elektrische Version soll ab 2023 folgen, kündigte der neue Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz an. Der Astra wird aktuell allein in Rüsselsheim gebaut und ist ab Oktober bestellbar. An der Veranstaltung nahm auch Fußballtrainer und Markenbotschafter Jürgen Klopp teil.

