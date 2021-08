Volle Breitseite: Auto im Zweifel ausmessen

Berlin Im Straßenverkehr sind zuweilen Spuren für gewisse Fahrzeugbreiten verboten. Wissen Sie, wie breit Ihr Auto ist?

Um genau zu erfahren, wie breit das eigene Auto ist, sollte man es im Zweifel nachmessen. Mit einem Maßband, das man zu zweit durch die geöffneten Autofenster vom linken zum rechten Außenspiegel anlegt, ist das einfach gemacht, so der Auto Club Europa (ACE). Denn die Daten in der Zulassungsbescheinigung geben die Breite an der breitesten Stelle des Fahrzeugs an, berücksichtigen aber nicht die Spiegel.

Die komplette Breite inklusive der Spiegel ist aber maßgeblich für Sicherheitsabstände und Bereiche, in denen Verkehrsschilder die Fahrstreifen auf eine bestimmte Autobreite beschränken. In manchen Gebrauchsanleitungen oder auf Herstellerseiten aktueller Modelle lässt sich zuweilen auch die Breite inklusive der Spiegel finden.

Die Maximalbreiten sind etwa bei Autobahnbaustellen relevant. Hier ist der linke Streifen häufig für Fahrzeuge bis zu zwei Metern Breite begrenzt - tabu also für alle, die inklusive Spiegel breiter sind. Das betrifft laut ACE mittlerweile immer mehr Autos, nicht nur solche aus der Ober- und Mittelklasse, sondern auch viele Kompaktautos.

