Bochum: Medican soll zu viele Corona-Tests abgerechnet haben

Am WTC in Wattenscheid ist das größte Testzentrum von Medican in Bochum

Bochum. Dem Wattenscheider Corona-Teststellen-Betreiber Medican wird vorgeworfen, zu viele Corona-Tests abgerechnet zu haben. Das hat Konsequenzen.

Einem der größten deutschen Teststellenbetreiber Medican aus Wattenscheid wird nach nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorgeworfen, deutlich mehr Corona-Schnelltests abzurechnen als gemacht worden sind.

Die Journalisten hatten gezählt, wie viele Menschen– betrieben vom Wattenscheider Immobilienunternehmer Oguzhan Can, der bis 2019 auch Aufsichtsratschef des Fußball-Regionalligisten Wattenscheid 09 war – an einem Tag getestet wurden und das mit internen Unterlagen aus dem NRW-Gesundheitsministerium verglichen.

Ergebnis: In Münster seien etwa mehr als 100 Menschen an einem Tag getestet worden, gemeldet wurden aber 422 Tests. Ein ähnliches Bild habe sich bei Ikea in Essen mit 550 getesteten Menschen und 1743 gemeldeten Tests ergeben.

In Bochum bei Möbel Hardeck in Bochum-Laer, auf dem Husemannplatz in der Innenstadt und im WTC in Wattenscheid. Insgesamt sind es 54 Testzentren in 36 Städten. In Münster, wo Medican bisher zwei Teststellen an Baumärkten betreibt, hat die Stadt angekündigt, Medican die Beauftragung für die Testzentren zu entziehen.

Stadt Bochum: Keine vertragliche Verbindung

Ein Sprecher der Stadt Bochum betont, dass „es keine vertragliche Verbindung“ mit dem Unternehmen gebe. Das Wattenscheider Unternehmen Medican habe allerdings vor der Genehmigung seiner Teststellen drei Bedingungen erfüllen müssen. Es musste ein Hygienekonzept vorlegen, nachweisen, dass die Mitarbeiter entsprechen geschult sind und sicherstellen, dass die entsprechenden Aushänge mit Verhaltensmaßregeln an den Teststellen angebracht worden seien. „Diese drei Punkte werden regelmäßig vom Ordnungs- oder Gesundheitsamt überprüft“, so der Stadtsprecher.

In Bochum gibt es insgesamt 160 Teststellen

Nach der erfolgten Genehmigung habe Medican, wie alle derin Bochum auch, eine Teststellennummer zugeteilt bekommen, mit der das Unternehmen dann mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) abrechne.

