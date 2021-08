Vier Kinder allein im Zug: Sie wollten den Kölner Dom sehen

Vier minderjährige Mädchen sind am Bonner Hauptbahnhof von der Polizei aufgeschnappt worden. Die alleinreisenden Kinder wollten auf eigene Faust von Wiesbaden zum Kölner Dom.

Köln/Bonn. Mit dem Wunsch den Kölner Dom zu sehen, sind vier junge Mädchen per Zug von Wiesbaden nach Köln gereist. Die Bundespolizei schritt ein.

Ungewöhnlicher Einsatz der Bundespolizei: Weil vier junge Mädchen im Alter von sieben bis elf Jahren am späten Sonntagabend ohne Begleitung von Erziehungsberechtigten auf dem Weg nach Köln entdeckt worden sind, mussten Beamten der Bundespolizei ausrücken.

Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten von einem Mitarbeiter der Bahn über die alleinreisenden Mädchen informiert, die per Zug, mit dem Wunsch den Dom zu sehen, auf dem Weg nach Köln waren.

Bundespolizei schnappt das minderjährige Trio in Bonn auf

Die Bundespolizisten beendeten die abenteuerliche Tour am Hauptbahnhof Bonn und übergaben die Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten. Nach Angaben der Polizei meldete ein Zugbegleiter der TransRegio gegen 21.45 Uhr, dass sich die vier Mädchen in der RB26 (Mainz-Köln) befänden und auf eigene Faust nach Köln reisen wollten.

Wie die Bundespolizei mitteilte, empfingen die Beamten die jungen Damen am Hauptbahnhof Bonn und stellten fest, dass die kleinen Touristinnen schon eine ordentliche Strecke zurückgelegt hatten: Alle vier sind wohnhaft in Wiesbaden, von wo aus ihre Reise startete.

Die Erziehungsberechtigten wurden informiert und machten sich auf dem Weg um die kleinen Ausreißerinnen abzuholen. Bis dahin blieben sie auf dem Revier der Bundespolizei und wurden von den Beamten betreut. (red)

