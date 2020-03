Jürgen Overkott



Balve Während das Leben mancherorts heruntergefahren wird, haben Christian Bathe und seine Mannschaft Hochbetrieb. Die Apotheke am Drostenplatz erlebt dieser Tage einen Kunden-Andrang wie sonst selten. Es ist ein Kommen und ein Gehen, Männer, Frauen, ältere Semester und junge Hüpferinnen. Corona ist ein Thema, das Beratung verlangt, keine Frage. Aber zwischen Winterende und Frühlinganfang gibt es noch ganz andere Probleme, die Balver Bürger in die Pharmazie treiben.



„Viele Leute, die sich corona-krank fühlen“, hat Dr. Paul Stüeken sr. dieser Tage festgestellt, „haben einfach nur die normale Grippe.“ Das sind derzeit nicht wenige: der Krankheitsklassiker in der nass-kalten Jahreszeit. Was Stüeken nervt: Keiner seiner Grippe-Patienten hat sich im vorigen Herbst eben gegen Influenza impfen lassen – und das, obwohl die Krankenkassen längst den Vierfachschutz bezahlen.



Doch nicht nur Erkältungskrankheiten sind Grund für eine Apothekenvisite. Schon vor Tagen hat AOK-Sprecher Jörg Jokisch wegen des viel zu warmen Winters einen erstaunlichen frühen Beginn der Heuschnupfen-Saison vermeldet. Barmer-Kollege Oliver Stork kann das bestätigen.



Schon im Februar gab es warme Tage mit deutlich zweistelligen Temperaturen. Das hat es keinen Kenner überrascht, dass Frühblüher wie Erle und Hasel sehr früh blüten. Inzwischen sind gelbe Farbkleckse blühende Forsythien und weiße Tupfer blühender Wildkirschen selbst im kühlen Hönnetal unübersehbar.



Allergiker reagieren darauf mit tränenden Augen und triefender Nase. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Anti-Allergika, in schlimmen Fällen auch Cortison-Spritzen“, sagt Stüeken. Von der Hyposensibilisierung ist er inzwischen weitgehend abgerückt. „Ein Patient hatte mal einen anaphylaktischen Schock. Wir haben ihm Rettungswagen wieder zurück ins Leben geholt.“ Stüeken betreut nur noch Patienten, deren Hyposensibilisierung andernorts bereits begonnen hat.



Passendes Rezept für Betreuung



Apotheker Bathe plagen derweil andere Probleme. Desinfektionsmittel werden gern genommen. Der Pharmazeut mixt sie inzwischen selbst – nach Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO. Hinterm Verkaufsraum befindet sich ein Labor. Doch Bathe kann längst nicht o große Menge produzieren, wie er möchte. „Erstens gibt es Probleme bei der Versorgung mit Grundstoffen wie Isopropanol oder Wasserstoffperoxid“, berichtet er, „zweitens sind die braunen Glasflaschen knapp geworden.“



Ein anderes Problem hat die Mannschaft vom Drostenplatz unkonventionell gelöst. Im Team gibt es Damen mit schulpflichtigen Kindern. Betreuungspflicht kollidiert mit dem Job. Doch gerade in diesen Zeiten ist Personal in der Apotheke dringend notwendig. Was tun? Bathes Ehefrau Karin hatte eine pfiffige Idee. Sie nahm die Hausaufgabenbetreuung von Mitarbeiter-Kindern in die eigene Hand. „Wir haben im ersten Stock einen freien Raum“, sagt Bathe und lächelt. Für fast jedes Problem, so scheint es, haben seine Frau und er das richtige Rezept.



INFO



Hyposensibilisierung, auch Allergieimpfung genannt, ist eine Therapieform, mit der Überreaktionen des Immunsystems behandelt werden können.



Ein anaphylaktischer Schock wird durch Allergene, zuweilen auch Medikamente ausgelöst. Es kommt zu einer krankhaften Aktivierung des Immunsystems. Sie kann bis zu Atemnotstand, ja Kreislaufstillstand reichen.