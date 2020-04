Corona-Krise: Werden die Menschen wieder zu unvernünftig?

Endlich wieder bummeln: Viele Innenstädte waren am Montag gut gefüllt, als die ersten Geschäfte wieder öffneten. Nicht immer und überall werden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten.

Hagen. Wir stehen am Anfang der Pandemie, aber erste Maßnahmen sind gelockert. Werden die Einschränkungen noch ernst genug genommen? Stimmen Sie ab!

Schritt für Schritt will Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Menschen in NRW in eine "verantwortungsvolle Normalität" führen. Seit Montag sind die ersten Maßnahmen, die zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus verhängt worden waren, gelockert worden.

Geschäfte öffnen wieder unter Auflagen, erste Schüler sind in die Schulen zurückgekehrt. Politiker und Mediziner werden aber nicht müde zu betonen, dass Abstand und Vorsicht weiter die Gebote der Stunde sind.

Neue Sorglosigkeit nach dem Corona-Lockdown?

Nicht immer und überall wird das eingehalten: Rentner spielen Boule, Freunde treffen sich zum Picknick, Jugendliche genießen die Freizeit gemeinsam im Park. Corona und Kontaktverbot scheinen stellenweise schon wieder fast vergessen.

Auch in manchen Familien ändert sich gerade etwas: Am Wochenende die alten Mutter endlich wieder besuchen? Na klar, wird schon gut gehen - und Mundschutz haben wir ja auch. Setzt eine neue Sorglosigkeit ein, nach wochenlangem Lockdown?

Wir wollen Ihre Meinung wissen, liebe Nutzer. Wie nehmen Sie Ihr Umfeld wahr?

