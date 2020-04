Annika: „Ich habe Angst um Japan“

Kamen. Armageddon, Sintflut, atomarer Super-Gau. Schlagworte die das hunderttausendfache Leid und die tausende von Toten nicht annähernd beschreiben können.

Fassunglos verfolgen viele Kamener das entsetzliche Geschehen in Japan seit Freitag an den Fernsehschirmen. Ohnmächtig angesichts einer Katastrophe biblischen Ausmaßes, deren Folgen verheerend sind.

„Ich habe Angst um Japan“, sagt Annika Freiberger. Das 16jährige Mädchen vom Gymnasium Kamen hat eine tiefe emotionale Bindung zu diesem Land und seinen Menschen. In wenigen Tagen, am 22. März, sollte es für sie eigentlich für ein Auslandsjahr nach Nagano gehen. Zur dortigen Gastfamilie hatte sie seit langem intensiven brieflichen und telefonischen Kontakt. „Am Freitag habe ich noch dort angerufen“, berichtete sie gestern. „Es war ein kurzes Gespräch. Das Beben sei in Nagano nicht so schlimm gewesen, alle seien wohlauf. Aber dann ist die Leitung zusammengebrochen“, seitdem habe ich nicht mehr gehört erzählt Annika. Stunde um Stunde, bis tief in die Nacht verfolgt sie sorgenvoll die Berichterstattung im Fernsehen, bis ihr vor Müdigkeit die Augen zufallen.

„Das Geschehen macht ihr psychisch schwer zu schaffen“, beobachtet ihre Mutter Astrid besorgt. Für sie steht fest, dass das Auslandsjahr nun nicht stattfindet. „Die Organisation AFS ist dabei alle, alle Schüler, die jetzt in Japan sind, zurückzuholen. Aber unabhängig davon, könnte ich mir angesichts der Gefahren auch gar nicht vorstellen, Annika jetzt fahren zu lassen.“

Auch wenn Nagano einige hundert Kilometer vom Ort der Reaktorkatastrophe in Fukushima entfernt liegt, weiß Astrid Freiberger als Radiologie-Assistentin am Krankenhaus in Lünen um die Risiken. „Und dem möchte ich meine Tochter nun wirklich nicht aussetzen.“

So werden die gepackten Koffer in den nächsten Tagen wohl wieder ausgepackt und auch das Lebkuchenherz, dass sie ihrer Gastfamilie mitbringen wollte, wird sie nicht überbringen können.