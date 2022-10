Defektes Stellwerk: Bahnverkehr im Ruhrgebiet beeinträchtigt

Herne/Essen. Eine defektes Stellwerk in Herne beeinträchtigt am Samstag den Bahnverkehr im Ruhrgebiet. Auf diesen Bahnlinien kommt es aktuell zu Verspätungen.

Ein defektes Stellwerk im Raum Herne beeinträchtig am Samstag den Bahnverkehr in NRW und im Ruhrgebiet. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, kann es auf den Linien RE 3, RB 32, RB 43, RB 46 und S2 zu Verspätung wie auch Teil- oder Komplettausfällen kommen.

Defektes Stellwerk in Herne: Länge der Störung ist unklar

In dem betroffenen Streckenabschnitt seien derzeit keine Zugfahrten möglich. Die Dauer der Störung lasse sich nicht abschätzen, teilt die Deutsche Bahn auf Nachfrage mit. Auch am Samstagabend war der Verkehr noch beeinträchtigt.

Folgende Züge sind von der Stellwerks-Störung betroffen:

S 2: Die Züge aus Richtung Dortmund Hbf enden und beginnen in Castrop-Rauxel Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Castrop-Rauxel Hbf und Essen Hbf. Die Züge von Recklinghausen Hbf bis Dortmund Hbf fallen bis auf Weiteres aus.

RB 32: Die Züge der Linien RB 32 aus Richtung Duisburg Hbf enden und beginnen in Wanne-Eickel Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Wanne-Eickel Hbf und Dortmund Hbf.

RE 3: Die Züge der Linie RE 3 werden von Duisburg Hbf mit Ersatzhalt in Essen Hbf bis Dortmund Hbf umgeleitet.

RB 43: Die Züge der Linie RB 43 aus Dorsten enden in Wanne-Eickel Hbf. Die Züge aus Richtung Dortmund Hbf enden in Herne Böring.

RB 46: Die Züge der Linie RB 46 fallen leider aus.

Sabotage bei der Deutschen Bahn: Ein Tatort in Herne

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, sei die Stellwerksstörung auf Sabotage zurückzuführen. Unter einer Brücke seien in der Nacht von Freitag auf Samstag Kabel durchtrennt worden. Am Samstagmorgen war der Fernverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland gestört.

„Wir haben einen Tatort in Berlin-Hohenschönhausen“, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin gegenüber der dpa. „Ein weiterer befindet sich in Nordrhein-Westfalen.“ Aus Sicherheitskreisen hieß es, es seien am Karower Kreuz in Berlin und in Herne in NRW vorsätzlich so genannte Lichtwellenleiterkabel beschädigt worden. Auch das Backup-System sei damit ausgefallen. Unklar ist, ob es sich hierbei um das Herner Stellwerk handelt oder ein weiterer Fall von Sabotage vorliegt.

Die Ermittlungen würden mit Hochdruck in alle Richtungen geführt, erklärte die Bundespolizei. „Aktuell ist von einer zielgerichteten Fremdeinwirkung von außen auf Kabel der Deutschen Bahn auszugehen“, sagte der Sprecher. Zu weiteren Details könne er auch aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft geben. (mit dpa)

