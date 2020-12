Der große Wurf: Clemens kann Darts-Geschichte schreiben

London Deutscher Darts-Profi trifft an diesem Sonntag auf Weltmeister Peter Wright. Noch nie hat ein Deutscher im Ally Pally das Achtelfinale erreicht.

Das Weihnachtsfest verbrachte Gabriel Clemens in Selbstisolation. Statt wie in den vergangenen 37 Jahren seines Lebens den Heiligabend bei seinen Eltern zu verbingen, saß der deutsche Darts-Profi in einem Hotel in London fest. "Ich hab meine Freundin zum Glück noch dabei. Das ist dann auch fast Familie", sagte er in einem Video-Interview mit RTL. Das Opfer ist groß, für Clemens aber der Sache angemessen: An diesem Sonntag (22.15 Uhr /Sport1 und DAZN) trifft der Saarländer bei der Darts-WM auf Weltmeister Peter Wright.

Der Gegner ist Clemens vertraut. 2019 traf er im Finale der German Darts Masters in Köln auf den Schotten und verlor mit 6:8. Mit dem Einzug ins Endspiel schrieb Clemens damals Geschichte. Als erster Deutscher erreichte er das Finale. An diesem Sonntag könnte ihm erneut Historisches gelingen. Noch nie hat es ein deutscher Spieler im Ally Pally ins Achtelfinale geschafft. "Wahrscheinlich ist es schon mein größtes Spiel, weil es das erste Mal in der dritten WM-Runde ist", sagt der Saarwellinger.

Gabriel Clemens: Mit konstanten Leistungen nach oben

Dass Clemens diese Chance einmal bekommt, hat sich angebahnt. Während die Aufmerksamkeit in den vergangenen Jahren vor allem Max Hopp gebührte, der bei der WM in Runde eins ausgeschieden ist, arbeitete sich Clemens mit konstanten Leistungen immer weiter nach oben. In diesem Jahr qualifizierte er sich für den Grand Slam of Darts und überholte den Hessen in der Weltrangliste. Erstmals gehörte er zu den Top 32 der Welt und erhielt für die WM ein Freilos in Runde eins. Für den WM-Favoriten Gerwyn Price steht fest: "Er ist für mich der beste deutsche Spieler."

Der Titel "Bester Deutscher" ist für Clemens nicht wichtig, das unterstrich der bescheidene Saarländer vor der WM. "Es kann ja auch sein, dass irgendeiner auf der Couch sitzt und deutlich besser ist als ich", sagte er in einem Interview mit Sport1. Der Sieg im deutsch-deutschen Duell gegen Nico Kurz hingegen schon: Damit sicherte er sich die Chance, gegen Peter Wright anzutreten. Clemens will gegen die besten der Welt spielen, und "Snakebite" Wright gehört seit Jahren dazu.

Darts-Profi erst seit 2019

Dabei brauchte der "Germain Gaint" lange, um sein Talent für den Pfeilesport zu entdecken. Nach der Jahrtausendwende kam er über Freunde zum Darts-Sport. Vor drei Jahren machte er aus seinem Hobby seinen Beruf. Die Arbeit als Industriemechaniker gab er auf, um vom Darts-Sport zu leben. In einem Interview sagte er einmal: "Sollte es aus irgendwelchen Gründen beim Darts nicht mehr so laufen, hätte ich auch kein Problem damit, wieder morgens um 6 Uhr an der Werkbank zu stehen."

Doch danach sieht es im Moment nicht aus.