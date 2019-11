Neuer Chefarzt der Chirurgischen Klinik am Evangelischen Krankenhaus Hattingen wird zum 1. Januar Dr. Andre Sander. Er lebt mit seiner Familie schon seit Jahren in Hattingen. Bisher war er leitender Arzt der Unfallchirurgie im St. Marienhospital Borken.

Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ist spezieller Unfallchirurg und hat neben verschiedenen Weiterbildungen unter anderem als zertifizierter Fußchirurg die Zusatzausbildung für Notfallmedizin. Sander studierte an der Charité in Berlin und kam 2005 nach Bochum, wo er lange als Assistenz- und Oberarzt in der Universitätsklinik Bergmannsheil arbeitete.