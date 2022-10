Die VRR-Nachhaltigkeitsagenda

"Gemeinsam. Nachhaltig. Mobil." Unter diesem Motto widmet sich der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zusammen mit zahlreichen Partner:innen einer klima- und umweltfreundlichen öffentlichen Mobilität.

Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind aktueller denn je: Ob im privaten oder wirtschaftlichen Alltag – überall lassen sich entsprechende Maßnahmen finden. Vor allem ein Sektor zeigt hierbei großes Potenzial: Der Verkehrssektor.

Mobilität und Erreichbarkeit sind zentrale Voraussetzungen für Teilhabe, wirtschaftlichen und sozialen Austausch, Beschäftigung und Wohlstand innerhalb der Gesellschaft. Gleichzeitig ist das derzeitige Verkehrssystem durch starke Umweltbelastungen gekennzeichnet. Dabei wohnen dem Verkehrssektor die besten Voraussetzungen inne, die Lebensgrundlagen von vielen Menschen zu verbessern. Er muss jedoch nicht nur deren Bedürfnissen gerecht werden, sondern auch die Erwartungen zukünftiger Generationen erfüllen und dabei möglichst umwelt- sowie ressourcenschonend funktionieren: Das ist der Kerngedanke der nachhaltigen Entwicklung.

"Green Driving": Nachhaltige Mobilität als lösungsorientiertes Konzept

Auch, wenn einzelne Fahrzeuge deutlich sauberer geworden sind, verursacht der motorisierte Verkehr nach wie vor viele negative Umweltwirkungen. Die Emission⁠ von Klimagasen, Luftschadstoffen und Lärm sowie Flächeninanspruchnahme und Ressourcenverbrauch sind hierbei nur einige Gründe. Die Nachhaltige Mobilität setzt sich genau mit diesen Kernthemen auseinander.

Nachhaltige Mobilität, oder auch "Green Driving", beschreibt ein Verkehrskonzept, bei dem nur so viel Treibstoff verbraucht und so viele Emissionen produziert werden, dass das Ökosystem trotzdessen noch in der Lage ist, sich zu selbstständig regenerieren. Nachhaltige Verkehrsmittel zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Ausstoß an Schadstoffen reduzieren. Dies liegt entweder daran, dass sie selbst keine oder wenig Emissionen verursachen oder aber emissionsreichere Fahrten ersetzen. So ersetzen beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel die Einzelfahrten in vielen individuellen Fahrzeugen.

"Gemeinsam. Nachhaltig. Mobil."

Diesen Leitgedanken verfolgt auch der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Unter dem Motto "Gemeinsam. Nachhaltig. Mobil." widmen sich die Expert:innen des VRR in gemeinsamer Zusammenarbeit mit weiteren Partner:innen einer klima- und umweltfreundlichen öffentlichen Mobilität. Denn eine nachhaltige Verkehrswende gelingt nur mit einem attraktiven und qualitativ hochwertigen Öffentlichen Personennahverkehr, der einfach, flexibel und innovativ ist, auf klimafreundliche Antriebstechnologien setzt und für Menschen in der Stadt und auf dem Land vernetzte Mobilitätslösungen bietet.

Diese Vision drückt sich in der VRR-Nachhaltigkeitsagenda aus und leitet den VRR, wenn sich die Expert:innen für einen zukunftsfähigen öffentlichen Verkehr in ihrem Verbundraum engagieren.

Die VRR-Nachhaltigkeitsagenda: Sechs Ziele für eine nachhaltige Mobilität

"Wenn wir die öffentliche Mobilität weiterentwickeln, dann wird unsere Nachhaltigkeitsagenda lebendig – so beispielsweise, wenn wir unser Angebot optimieren oder neue digitale Tarifmodelle auf den Weg bringen", so die Spezialisten des VRR. "Auch wenn wir innovative und lokal emissionsfreie Antriebstechnologien stärken oder Investitionen fördern, die den klima- und umweltfreundlichen Nahverkehr und die Lebensqualität der Menschen in unserer Region verbessern, dann gehen wir weitere Schritte hin zu mehr Nachhaltigkeit im Öffentlichen Personennahverkehr."









Die sechs Nachhaltigkeitsziele des VRR:

1. "Wir reduzieren CO2 bis zur Klimaneutralität 2045."

Der VRR bekennt sich zum Pariser Klimaabkommen und zum Klimapfad der Bundesrepublik Deutschland.

Das Ziel: kontinuierliche CO2-Reduktion bis zur Klimaneutralität 2045.





2. "Wir treiben die Elektrifizierung im SPNV voran."

Der VRR ist Vorreiter bei der Elektrifizierung im SPNV und treibt diese voran.

Das Ziel: Bis zum Jahr 2030 sind 90 Prozent der SPNV-Verkehre im VRR elektrisch betrieben.





3. "Wir weiten die Infrastruktur gezielt aus."

Der VRR trägt zur Gesundheit der Menschen bei.

Das Ziel: Eine lebenswerte Region und ein starkes Miteinander, durch eine gezielte Angebotserweiterung, verbunden mit dem notwendigen Infrastrukturausbau.

4. "Wir fördern das Kombinieren und Teilen von Verkehrsmitteln."

Der VRR fördert die Mobilität im Umweltverbund.

Das Ziel: Schaffung und Vernetzung starker Partnerschaften. Denn morgen mobil sein heißt, Verkehrsmittel kombinieren und teilen – das bringt mehr Region für alle.

5. "Wir bringen die Digitalisierung im ÖPNV voran."

Der VRR minimiert seinen ökologischen Fußabdruck weiter.

Das Ziel: Effiziente Nutzung der Chancen, die Digitalisierung uns bietet, um Produkte und Services nachhaltig zu entwickeln. Zum Wohle von Mensch und Natur.

6. "Wir sorgen für die Optimierung des Mobilitätsangebots."

Der VRR gestaltet nachhaltige Mobilität.

Das Ziel: Ausbau und Optimierung des bestehenden Mobilitätsangebotes ganz nach den Bedürfnissen der hier lebenden Menschen. Auch zur Vermeidung unnötiger Verkehre.