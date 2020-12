Während des Lockdowns im November bieten viele Gastronomen aus Dinslaken, Voerde und Hünxe Abhol- und Lieferservice an.

Corona-Lockdown Corona: Abhol- und Lieferservice in Dinslaken, Voerde, Hünxe

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Viele Gastronomen in Dinslaken, Voerde, Hünxe bieten während des Lockdowns Abhol- und Lieferservice an. Hier ist eine Übersicht.

Auch Restaurants, Gaststätten, Kneipen & Co. sind vom coronabedingten Lockdown im November natürlich betroffen. Doch viele Gastronomen in Dinslaken , Voerde und Hünxe reagieren auf die Krise und bieten einen Außer-Haus-Verkauf („Take Away“) oder sogar einen Lieferservice an. Hier gibt es eine Übersicht der Angebote.

Diese Gastronomen in Dinslaken bieten Abhol- und/oder Lieferservice an