Er trug keinen Helm: E-Bike-Fahrer bei Unfall schwerverletzt

Witten/Wetter. Ohne auf die Vorfahrt zu achten fährt ein E-Bike-Fahrer in eine Kreuzung. Da kollidiert der 16-Jährige aus Witten mit dem Auto eines Wetteraners.

Ein junger E-Bike-Fahrer aus Witten ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 16-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei trug der Jugendliche keinen Helm.

Der 16-Jährige war am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr auf der Hans-Böckler- in Richtung Herbeder Straße unterwegs. Mit dem E-Bike fuhr er dann in den Kreuzungsbereich, ohne auf die Vorfahrt zu achten. Der 16-Jährige kollidierte mit dem Auto eines 37-jährigen Mannes aus Wetter, der die Herbeder Straße in Richtung Seestraße befuhr.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme war die Herbeder Straße zwischen der Hans-Böckler-Straße und dem Fischertalweg rund drei Stunden lang gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (red)

Sichern Sie sich jetzt Zugang zu allen WP PLUS-Artikeln zum Vorteilspreis von 40 € jährlich – hier geht's zum Angebot!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WP-Home