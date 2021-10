Euro-Logo leuchtet heute Abend an Gelsenkirchener Gebäuden

Da stand es fest: Am 27. September 2018 wurde in der Schweiz bekannt gegeben, wer 2024 die Euro austragen darf. Aleksander Ceferin, amtierender Präsident der UEFA, zeigt das Blatt mit der Aufschrift „Germany“. Auch Gelsenkirchen gehört zu den Ausrichterstädten

Gelsenkirchen/Berlin. Premiere: Um 20.24 Uhr wird in Berlin das Euro-Logo 2024 auch für Gelsenkirchen präsentiert. Danach wird es auf städtische Gebäude projiziert.

Die Euro 2024 setzt ein erstes optisches Ausrufe-Zeichen: Dienstagabend um exakt 20.24 Uhr wird das offizielle „Uefa Euro 2024™“-Logo der Stadt Gelsenkirchen im Berliner Olympiastadion der Öffentlichkeit präsentiert. Oberbürgermeisterin Karin Welge, so der Plan, ist gemeinsam mit den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern der neun anderen Ausrichterstädte vor Ort, um das Gelsenkirchener Logo symbolisch in Empfang zu nehmen.

Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin ist bei der Präsentation in Berlin dabei

2024 wird die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ausgespielt. Da ist der Zeitpunkt 20.24 Uhr quasi Programm. Dass die Präsentation am selben Tag abends stattfinden würde, verriet die Stadt Dienstag erst in der Mittagszeit. Soviel stand fest: Beim Thema Euro lässt sich die Uefa keinesfalls vorab die Schau stehlen. Aber nach der Präsentation wird das Logo dann auf allen stätischen Kanälen gezeigt – und auch großformatig für einige Stunden im Stadtgebiet. „Es lohnt sich, ab 20.24 Uhr einen Blick zum Hans-Sachs-Haus, auf das Rathaus Buer, das Musiktheater im Revier (MiR), zum Bildungszentrum oder den Kohlebunker im Nordsternpark“ zu werfen, hatte die Stadt immerhin mittags ankündigen können. Auf den Gelsenkirchener Gebäuden und Sehenswürdigkeiten soll das Logo für rund eine Stunde projiziert werden. Soviel scheint klar: Es wird ein markantes Gelsenkirchener Gebäude zeigen.

In zehn deutschen Städten werden Spiele bei der Fußball-Euro ausgetragen

Insgesamt 17 deutsche Städte hatten sich als Ausrichter beworben, zehn haben am Ende den Zuschlag bekommen. Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig, Dortmund und Frankfurt zählen neben Gelsenkirchen zu den Ausrichterstädten der Fußball-Europameisterschaft.

In den kommenden Wochen und Monaten, so die Stadt, werde der EM-Zug in Gelsenkirchen langsam weiter an Fahrt aufnehmen und „das bevorstehende Großereignis wird auch im Stadtbild immer sichtbarer werden“. Zunächst einmal, so Stadtmarketing-Chef Markus Schwardtmann, werde aber eine „Uefa- und DFB-Delegation Anfang November zu einem Arbeitsbesuch nach Gelsenkirchen kommen“, um Grundlagen-Fragen zu klären. Welche und wie viele Spiele in Gelsenkirchen in der Veltins-Arena ausgetragen werden, werde sich laut Schwardtmann erst bei der Auslosung Ende 2023 zeigen.

