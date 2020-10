Ex-DEL-Profi Richard Mueller wechselt zum Herner EV

Herne. Dem Herner EV ist ein Transfer-Coup gelungen: Der 38-jährige ehemalige Eishockey-Nationalspieler „Richie“ Mueller hat sich dem Klub angeschlossen

Dreimal Deutscher Eishockey-Meister, einmal Meister der DEL2, Top-Torschütze der DEL2 und Top-Scorer der DEL2 - das ist die Vita von Richard Mueller. Der Stürmer streift sich ab sofort das grün-weiß-rote Trikot über, meldete der Herne EV am Dienstag. „Diese Unterstützung wird uns noch mal ganz weit nach vorne bringen“, freut sich HEV-Coach Danny Albrecht. Der 38-Jährige kommt auf drei Titel mit den Eisbären Berlin und auf eine DEL2-Meisterschaft mit den Löwen Frankfurt, die er gemeinsam mit Nils Liesegang erspielte. „Richie“ Mueller war zudem Nationalspieler und zuletzt für die Kassel Huskies in der DEL2 aktiv.

Kontakt durch Sponsor

Im Sommer ging der HEV eine Zusammenarbeit im Marketing- und Sponsoring-Bereich ein. Für jenes Unternehmen ist Richie Mueller im Vertrieb tätig. „Dadurch kam der Kontakt zustande. Wir freuen uns sehr, dass uns Richie auch auf dem Eis unterstützen möchte. Er hatte Angebote von anderen Vereinen, wollte aber nur für uns spielen. Das macht uns stolz“, sagt HEV-Geschäftsführer Jürgen Schubert.

Auch von sportlicher Seite ist die Neuverpflichtung eine tolle Sache für den Herner EV. „Ich habe noch nie einen so schnellen und fleißigen Schlittschuhläufer gesehen. Richie ist topfit“, lobt Danny Albrecht. Ob der Stürmer bereits am kommenden Wochenende gegen die Moskitos Essen auf dem Eis stehen wird, will der HEV-Coach aber erst spontan entscheiden: „Wir werden vorsichtig sein und wollen nichts überstürzen.“

