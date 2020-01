Geht nicht, gibt’s nicht. Kunze Heizung-Sanitär hat immer eine Lösung. Egal, ob beim Einbau der bodenebenen Dusche oder bei einem Rohrbruch.

Barrierefreies Bad mit bodenebener Dusche als Wohlfühloase

Recklinghausen. Bäder, Wärme, Service: Das Unternehmen Kunze Heizung-Sanitär aus Recklinghausen ist ein kompetenter Ansprechpartner bei allen Fragen rund um die Themen Heizungsanlagen und Sanitärinstallationen. Gegründet wurde das Unternehmen Kunze Heizung-Sanitär im Jahr 1982 von Volker Kunze. Seit eh und je lautet das Motto: „Geht nicht, gibt’s nicht“. Diesen Grundsatz wissen die Kunden aus Recklinghausen und dem Großraum Ruhrgebiet sowie dem weiteren Nordrhein-Westfalen zu schätzen.

Das Badezimmer als Wohlfühloase

Im Laufe der Jahre haben sich die Ansprüche der Menschen an ihre Badezimmer geändert. Längst ist ein Bad keine schnöde Nasszelle mehr. Heute sind Badezimmer oft wahre Wohlfühloasen. Sie sind nach den individuellen Wünschen der Kunden geplant, modern gestaltet und auf dem neuesten Stand der Technik ausgestattet. Die Mitarbeiter der Firma Kunze Heizung-Sanitär sind ausgebildete Fachleute und wissen worauf es bei der Badgestaltung ankommt. Ihr Anspruch ist es, jeden Tag das Beste für die Kunden zu geben.

Barrierefreiheit und attraktive Optik

Immer mehr Menschen denken bei der Planung ihres Badezimmers weit voraus. Das ist vernünftig. Schließlich möchte jeder möglichst lange in seinen eigenen vier Wänden leben. Das Stichwort lautet: Barrierefreiheit. Diese ist besonders im Badezimmer wichtig. Mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen wie einer bodenebenen Dusche kann die Bewegungsfreiheit im Bad maximal gesteigert werden. Eine bodenebene Dusche ist dabei nicht nur praktisch, sie sieht auch gut aus. Bei Kunze Heizung-Sanitär in Recklinghausen weiß man, wie ein Leben ohne Barrieren gelingen kann. Nicht ohne Grund ist die Firma ein exklusiver „L.o.B. Partnerbetrieb“. Daran erkennen die Kunden, dass der Betrieb über eine ausgesprochene Fachkompetenz in den Bereichen generationengerechtes, barrierefreies Bauen und Wohnen verfügt.

Umfassendes Leistungsangebot

Selbstverständlich beschränken sich die Tätigkeiten des Unternehmens Kunze Heizung-Sanitär aus Recklinghausen nicht aufs barrierefreie Wohnen. Angeboten wird von dem Betrieb die gesamte Vielfalt aus den Bereichen Heizung und Sanitär – die Zufriedenheit des Kunden steht dabei immer im Mittelpunkt. Voller Einsatz, jeden Tag. Das Unternehmen Kunze Heizung-Sanitär aus Recklinghausen ist zur Stelle, wenn es gebraucht wird. Das gilt auch für Situationen, die nicht mit langem Terminvorlauf geplant werden können: Kommt es beispielsweise zu einem Wasserrohrbruch, verlieren die Mitarbeiter von Kunze Heizung-Sanitär keine Zeit. Sie kümmern sich um den Wasserrohrbruch: sorgfältig, zuverlässig und zu einem fairen Preis.