Fahrrad zu Motorrad umgebaut - Polizei stoppt 15-Jährigen

Mit lautem Knattern ist am Mittwochabend ein Jugendlicher in Lippstadt in den Blick der Polizei gerückt. Er war mit einem Fahrrad unterwegs, an dem ein Verbrennungsmotor angeschraubt war.

Ein Tank auf dem oberen Rahmenrohr zwischen Lenker und Sattel, ein Einzylinder-Motor mit 80 Kubikzentimetern Hubraum zwischen Oberrohr und Tretlager, rechts an Lenker der Gasgriff, links ein Hebel für die Kupplung: Das Fahrzeug, das Streifenpolizisten am Mittwoch gegen 19.30 Uhr auf der Straße Im Nahrfeld in Lippstadt stoppten, hörte sich nicht nur verboten an, das ist es auch, berichtete am Donnerstag die Kreispolizei Soest.

Knatterndes Fahrrad schafft laut Jugendlichem Tempo 35

Der 15-Jährige auf dem Sattel gab laut Polizei an, das Fahrrad selbst zum Motorrad umgemodelt zu haben. Motor und Tank habe er als Bausatz im Internet gekauft, habe der 15-Jährige ausgesagt. Und dass sein Fahrrad Tempo 35 schaffe, heißt es im Polizeibericht.

Das Fahrrad selbst sei eher ein Jugend-, denn ein Erwachsenenmodell, sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Rechtlich gelte es jedoch durch den Umbau als Kraftfahrzeug, erklärte der Sprecher. Und dazu fehlten alle notwendigen Dokumente, um es im öffentlichen Straßenraum in Betrieb zu nahmen, erläuterte der Sprecher.

Fahrrad-Umbau mit Verbrennungsmotor hatte keine Betriebserlaubnis

Das kuriose Motorrad hatte weder eine Betriebserlaubnis, noch war es versichert. Zudem hätte der 15-Jährige einen Führerschein benötigt - „den er aber nicht vorweisen konnte“, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei stellte entsprechende Anzeigen gegen den Nachwuchs-Ingenieur. Der bekundete vor der Polizei, nicht gewusst zu haben, dass er mit dem Motor-Fahrrad-Eigenbau nicht im öffentlichen Straßenraum habe fahren dürfen.

Was mit dem Fahrrad wird, hänge nun von der Staatsanwaltschaft ab, hieß es bei der Polizei. Verlange sie, es als „Tatmittel“ sicherzustellen, werde es der Jugendliche nicht mehr zurückbekommen. Andernfalls könne er es zwar zurückbekommen, dürfe es aber nicht mehr weiter benutzen.

Ein umgebautes E-Bike wäre vermutlich unproblematisch gewesen

„Vielleicht steht dem jungen Mann als Ingenieur mal eine rosige Zukunft ins Haus“, schloss die Polizei in ihrer Mitteilung am Donnerstag: „Nur eins muss er sich merken“, mahnt die Polizei: „Prototypen gehören erstmals nicht auf dei Straße, sondern auf die Teststrecke.“

Hätte der Jugendliche sich statt des knatternden Verbrennungsmotors einen offiziell genehmigten Bausatz zur Fahrradnachrüstung als E-Bike besorgt, wäre dies übrigens voraussichtlich unproblematisch gewesen, hieß es bei der Polizei: Sofern solche Bausätze, die ebenfalls im Internet erhältlich sind, die entsprechenden Papiere haben, kann man derart umgebaute Fahrräder im öffentlichen Straßenverkehr benutzen. Dies hänge aber auch davon ab, wie stark der jeweils verbaute E-Motor sei, sagte der Polizeisprecher. (dae)

