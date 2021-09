Flutkatastrophe: A61 nach zwei Monaten wieder freigegeben

Der Bundesrat hat den Weg frei gemacht für die Milliardenhilfen zum Wiederaufbau in den Hochwasserregionen im Westen Deutschlands. Für den Fonds stehen bis zu 30 Milliarden Euro zur Verfügung.

Kerpen/Meckenheim. Zwei Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe ist die A61 zwischen den Kerpen und Meckenheim wieder frei. Einige Einschränkungen bleiben.

Die durch die Flutkatastrophe stark beschädigte Autobahn 61 ist zwischen den Autobahnkreuzen Kerpen und Meckenheim in Richtung Koblenz wieder befahrbar. Die Freigabe sei am Montagabend um 19 Uhr erfolgt: „Damit steht die A61 als wichtige Nord-Süd-Verbindung dem Verkehr in Fahrtrichtung Koblenz wieder zur Verfügung“, teilte die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland, mit.

Eine Firma hatte im Laufe des Montags damit begonnen, an der rund 40 Kilometer langen Strecke die Sperrungen an Autobahnkreuzen oder Auffahrten aufzuheben, sagte eine Sprecherin.

Viele Abschnitte noch bis Jahresende für Fernverkehr gesperrt

Die Anschlussstelle Erftstadt bleibt den Angaben zufolge bis voraussichtlich Ende Oktober noch gesperrt: An der dort verlaufenen B265 gebe es weiter massive Unwetterschäden, hieß es. Auf der Bundesstraße bei Erftstadt waren durch die Flut Mitte Juli mehr als 100 Fahrzeuge vom Hochwasser eingeschlossen worden.

Auch viele Abschnitte auf der A61 in Richtung Venlo bleiben den Angaben nach bis voraussichtlich Ende des Jahres für den Fernverkehr gesperrt. Nur einzelne Strecken, zum Beispiel zwischen Swisttal und Bliesheim, seien frei, um etwa Ortschaften zu entlasten.

Im Autobahndreieck Erfttal, wo sich die A1 und die A61 teilen, war die Verbindungsfahrbahn durch die Flutkatastrophe massiv beschädigt worden. Dort brach die Lärmschutzwand auf über 100 Metern vollständig weg. (dpa)

