Folge 3: Beschäftigung für die Orangs im Zoom Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Faul auf der Haut liegen? Nicht mit den Orang-Utans im Zoom Gelsenkirchen! Hier geht es zum dritten Video von Checkys Zoo-Safari.

Ein großer Innen- und Außenbereich ist das Zuhause von neun Sumatra-Orang-Utans im Zoom Gelsenkirchen. Was das Personal des Zoos macht, um den Tieren Abwechslung im Alltag zu verschaffen, erklärt Tierpflegerin Katharina Eck in der dritten Folge von Checkys Zoo-Safari.

Während Orang-Weibchen Djamuna sich das Treiben im Zoo von hoch oben ansieht, springt der elfjährige Awang immer unruhiger durch das Gehege. Der Tier hat Katharina Eck entdeckt – und die Futtersäckchen in ihrem Eimer. Diese Futtersäckchen sind auch Teil der Gewinnspiel-Frage. Schaffst du es, sie zu beantworten?

Die Frage und das Gewinnspiel

Im Video ist eine Information versteckt, die dir hilft, folgende Frage richtig zu beantworten:

Was ist in den Futtersäckchen?

a) Bananen

b) Nüsse

c) Bonbons

Du weißt die richtige Antwort? Dann geht es hier zum Gewinnspiel für:

Unter allen Teilnehmern verlosen wir das Spieleset „Family Fun: Mein großer Erlebnis-Zoo“ von Playmobil. Teilnahmeschluss ist der 5. September 2020. Alle weiteren Informationen findest du auf der Themenseite zu Checkys Zoo-Safari.

