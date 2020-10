Franzose mit Covid-19: Länderspiel fällt für Schalke-Duo aus

Düsseldorf. Weil ein Spieler der französischen Mannschaft einen positiven Covid-19-Befund hat, dürfen die Schalker A-Junioren Çalhanoğlu und Aydin nicht ran.

Eigentlich sollten Kerim Çalhanoğlu und Mehmet Can Aydin, die beiden 18-Jährigen des A-Junioren-Bundesligisten FC Schalke 04, am Donnerstagabend ab 18 Uhr mit der deutschen U-19-Nationalmannschaft gegen Frankreich testen. Das Länderspiel im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion musste in Abstimmung mit den entsprechenden Behörden jedoch kurzfristig abgesagt werden.

Der Grund ist ein positiver Covid-19-Befund bei der französischen Nationalmannschaft, der im Zuge der zweiten Testung aufgefallen ist. Die Testergebnisse der deutschen U-19-Junioren, teilt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf seiner Internet-Seite mit, sind allesamt negativ ausgefallen – und das sowohl in der ersten als auch in der zweiten Testreihe.

Das zweite deutsche Spiel gegen Frankreich ist für Montagabend geplant

Das Team von DFB-Trainer Christian Wörns, dem ehemaligen Coach der Bundesliga-B-Junioren des FC Schalke 04, und die französische U-19-Nationalmannschaft waren in unterschiedlichen Hotels untergebracht und trainierten auf unterschiedlichen Sportanlagen. „Zwischen beiden Teams“, steht auf der DFB-Seite, „kam es bislang zu keinem Kontakt.“

Der DFB will nun zeitnah darüber informieren, ob die aktuelle Absage auch Auswirkungen auf die zweite Partie gegen Frankreich haben wird. Dieses Spiel ist bislang für Montagabend (12. Oktober) in Velbert vorgesehen. Anstoß soll um 18 Uhr sein.

Schalke trifft am 18. Oktober im Parkstadion auf Borussia Dortmund

Nach ihrer Rückkehr vom Lehrgang der deutschen U-19-Auswahl werden sich Kapitän Kerim Çalhanoğlu und Mehmet Can Aydin dann mit ihren Schalker Teamkollegen und Trainer Norbert Elgert auf das Revierderby vorbereiten.

Am 18. Oktober, also am Sonntag in einer Woche, empfangen die königsblauen A-Junioren Borussia Dortmund. Beide Mannschaften sind mit zwei Siegen in die Saison der Bundesliga-Staffel West gestartet – der BVB mit 7:0 und Schalke mit 3:1 Toren. Angepfiffen wird die Partie um 11 Uhr im Parkstadion. (AHa)