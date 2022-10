Frau in Witten getötet: Verdächtiger wurde gefasst

Witten. Ein Mann aus Warstein soll in Witten eine 65-Jährige getötet haben. Die Öffentlichkeitsfahndung war erfolgreich.

Ein 63-jähriger Mann, der eine Frau in Witten getötet haben soll, ist gefasst worden. Das teilte die Polizei Bochum am Donnerstagabend mit. Der Mann war auf der Flucht. Details sollen erst am Freitag bekannt gegeben werden, hieß es bei der Polizei.

Am Montag, 10. Oktober, gegen 14 Uhr war an der Luisenstraße in Witten eine weibliche Person tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Bei der Verstorbenen handelt es sich um die 65 Jahre alte Wohnungsinhaberin. Nach Durchführung einer Eilobduktion lagen eindeutige Hinweise auf ein Tötungsdelikt vor, berichtete die Polizei.

In diesem Zusammenhang dringend tatverdächtig sei der 63-jährige Lebensgefährte der Frau. Er sei seit Montag auf der Flucht gewesen, hieß es. Womöglich habe er dabei das Auto der Getöteten genutzt und auch den Schäferhund der Frau bei sich gehabt.

