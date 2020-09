Freuen Sie sich auf den Start der Bundesliga? Stimmen Sie ab

Hagen. Selten stand die Bundesliga unter so schlechten Vorzeichen wie dieses Mal. Freuen Sie sich dennoch, dass der Ball wieder rollt? Stimmen Sie ab!

Noch nie war der Start in die Bundesliga-Saison so vieles ungewiss wie in diesem Jahr: Zwar dürfen 20 Prozent der sonst üblichen Zuschauer wieder in die Stadien. Dennoch kickt neben der Mannschaft künftig auch immer ein Stück Unsicherheit mit: Was, wenn die Zahlen in der Stadt des Bundesligisten wieder ansteigen? Ganz zu schweigen von den Profis, die sich regelmäßig testen lassen müssen und bei denen ebenfalls die Sorge vor einer Infektion mitspielen dürfte.

Freuen Sie sich unter diesen Vorzeichen auf die Saison? Stimmen Sie ab!

Klicken Sie hier, wenn Sie die Umfrage nicht sehen können.