Fünf Tops und fünf Flops zum Bundesliga-Rückrundenstart

Top: Starke Wintertransfers

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund hatten gewarnt, dass die Fans nicht zu viel vom neuen Stürmer Erling Haaland erwarten sollten, schließlich müsse er sich erst einmal in der Bundesliga zurechtfinden. Doch Anpassungsprobleme scheinen dem 19-Jährigen fremd zu sein. Beim 5:3-Sieg des BVB in Augsburg entschied er das Spiel direkt mit einem Dreierpack für seine Mannschaft. Haaland ist der siebte Bundesliga-Spieler, der bei seinem Debüt drei Tore erzielen konnte, aber der erste, der das als Einwechselspieler schaffte.

Auch der FC Schalke 04 durfte sich über den perfekten Einstand eines Winter-Neuzugangs freuen: Michael Gregoritsch war mit einem Tor und einer Vorlage sofort der Mann des Spiels beim 2:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach. Trainer David Wagner nahm ihn in der Nachspielzeit vom Feld, um ihm einen Sonderapplaus des Publikums zu gönnen. Gregoritsch war von der Atmosphäre begeistert: "Geil, das war brutal", sagte er nachher.

Flop: Gladbacher Fehlstart

Schlechter hätte der Rückrundenstart aus Sicht von Borussia Mönchengladbach nicht laufen können. Durch die 0:2-Niederlage auf Schalke war die Fohlenelf das einzige Team aus den Top 6, das zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte nicht gewinnen konnte. Ein herber Dämpfer für Gladbach im Kampf um die Meisterschaft und um die Champions-League-Plätze. Der FC Bayern München zog in der Tabelle durch ein 4:0 bei Hertha BSC an der Borussia vorbei.

Top: Leipziger Ausrufezeichen

Auch nach der Winterpause zeigt RB Leipzig, dass es ein heißer Titelkandidat ist. Dank eines einmal mehr überragenden Nationalstürmers Timo Werner, der beim 3:1 gegen Union Berlin einen Doppelpack erzielte, konnte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ihren Vorsprung auf den zweiten Platz auf vier Punkte ausbauen.

Flop: Kastenmeiers Debüt

Da Zack Steffen kurzfristig ausgefallen war, setzte Trainer Friedhelm Funkel bei Fortuna Düsseldorf auf den 22 Jahre jungen Florian Kastenmeier im Tor. Das Bundesliga-Debüt des Keepers hätte nicht unglücklicher ausfallen können. Nach einer Freistoßflanke flog er in der zweiten Hälfte an einem Ball vorbei, Niklas Moisander köpfte an seine Schulter und von dort flog der Ball ins Netz. Das Eigentor entschied die Partie der beiden abstiegsgefährdeten Klubs zugunsten der Gäste aus Bremen.

Top: Kölner Serie

Vor der Winterpause hatte der 1. FC Köln drei Partien in Folge für sich entschieden. Nach der Winterpause machte der FC da weiter, wo er aufgehört hatte und gewann sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 3:1. Ein wenig Glück war dabei, weil die Wölfe in der Anfangsphase mehrere gute Chancen liegen ließen, doch das war den Kölnern am Ende völlig egal. Mit nun 20 Punkten fällt der Blick auf die Tabelle aus FC-Sicht schon viel angenehmer aus.

Flop: Dortmunder Abwehrschwäche

So groß beim BVB die Freude über den Dreierpack von Haaland auch war, das Spiel in Augsburg zeigte auch, dass Dortmund die Abwehrschwäche aus der Hinrunde nicht abgestellt hat. Einmal mehr zeigten die Spieler Unkonzentriertheiten, schlechte Laufwege und mangelhaftes Zweikampfverhalten. "Das Abwehrverhalten ist alles andere als gut. So erreicht man seine Ziele nicht", warnte daher Sportdirektor Michael Zorc.

Top: Spannung in der Liga

Nach dem 18. Spieltag ist an beiden Enden der Tabelle noch große Spannung drin. Weder konnte sich an der Tabellenspitze bisher ein Team signifikant von der Konkurrenz absetzen, noch ist im Abstiegskampf schon eine Mannschaft komplett abgeschlagen. Auch der Kampf um die europäischen Plätze ist eng. Für die Zuschauer könnte es kaum besser sein.

Flop: Paderborner Klatsche

Der SC Paderborn hat sich schon in der Hinrunde großen Respekt verdient, weil sich der große Außenseiter der Liga nicht in der Defensive einigelt, sondern auch gegen große Teams stets versucht, eigene Chancen zu kreieren. So konnte unter anderem der BVB im eigenen Stadion überrascht werden - im November war der SCP in Dortmund mit 3:0 in Führung gegangen und hatte immerhin ein 3:3 geholt. Gegen Leverkusen wurde Paderborns Herangehensweise am Sonntag eiskalt bestraft. Trotz der 1:4-Niederlage ist der Klassenerhalt aber weiter möglich.

Top: Petersen überholt Löw

Der SC Freiburg hat einen neuen Rekordtorschützen. Nils Petersen, der unter Joachim Löw schon zwei Spiele für die deutsche Nationalmannschaft machen durfte, löste den Bundestrainer als besten Torjäger des Vereins aus dem Breisgau ab. Sein Treffer zum 2:0 beim 2:1-Erfolg in Mainz war das 84. Tor von Petersen für Freiburg, Löw hatte einst 83 geschafft.

Flop: Die nächsten Bremer Ausfälle

Kaum eine Mannschaft war in der Hinrunde so vom Verletzungspech gebeutelt wie der SV Werder Bremen. Die vielen Ausfälle waren ein Hauptgrund dafür, dass Werder auf einem Abstiegsplatz überwintern musste. Zwar gelang nun zum Rückrundenauftakt ein 1:0-Sieg in Düsseldorf, doch in der Abwehr gibt es den nächsten Engpass: Winter-Zugang Kevin Vogt zog sich eine Gehirnerschütterung zu und ist äußerst fraglich für das nächste Spiel, Abwehrchef Moisander sah in Düsseldorf die Gelb-Rote Karte und fehlt auf jeden Fall. Trainer Florian Kohfeldt muss also mal wieder improvisieren.