Geplanter Giftanschlag: Angeklagter schweigt zum Auftakt

Dortmund/Castrop-Rauxel. Der Prozess gegen einen Iraker, der in Castrop einen Anschlag mit einer Rizin-Bombe geplant haben soll, hat begonnen. Der Angeklagte schweigt.

Es ist der erste Samstag des Jahres 2023, als kurz vor Mitternacht immer mehr Wagen von Polizei und Feuerwehr durch den Castrop-Rauxeler Stadtteil Habinghorst rasen. Ziel ist das Haus Lange Straße Nr. 71. Kaum sind die Einsatzkräfte vor Ort, stürmt ein SEK-Trupp in Spezialanzügen durch ein großes graues Tor in den ersten Stock, wo die Polizisten eine Holztür aufbrechen.

Die Bewohner werden offenbar im Schlaf überrascht und leisten keinen Widerstand. Minuten später werden zwei Personen abgeführt. Nur T-Shirt, Unterhose und Schlappen trägt der eine, Winterjacke über freiem Oberkörper, knielange Sporthose und Sneakers mit offenen Schnürsenkeln, der Mann, dem der Einsatz galt.

Es geht um Rizin und Cyanid

Vor einem Feuerwehrwagen werden sie mit einer Flüssigkeit besprüht, dann unter strenger Bewachung zu einer Dekontaminationsstraße gebracht, die die Feuerwehr Castrop-Rauxel vor der Wache eingerichtet hat. Wenig später bestätigt die Polizei, was die Einsatzkräfte in den gelben und grauen Schutzanzügen und mit „umluftunabhängigem Atemschutz“ schon haben erahnen lassen. Es geht um Gift, genauer gesagt um Cyanid und Rizin. und damit um „biologische Kriegswaffen“.

Festnahme in der Nacht. Der Verdächtige wurde im Schlaf überrascht. Foto: Karsten Wickern / dpa

Bald gibt es auch erste Informationen zu den beiden Festgenommenen. Hauptverdächtiger ist ein 32-Jähriger Iraner, der bereits seit gut sieben Jahren in Deutschland lebt. Er soll einen Giftanschlag im Namen des Islamischen Staates geplant haben. Der zweite Mann ist sein 25-Jähriger Bruder Jalal J. Inwieweit er in mögliche Anschlagspläne eingeweiht war, ist zunächst unklar. Im Laufe der nächsten Tage und Wochen aber rückt er immer mehr ins Zentrum der Ermittlungen. Während der Ältere Ende Januar wieder auf freien Fuß gesetzt wird, bleibt J. bis zur Verhandlung in Untersuchungshaft.

Zum Auftakt des Prozesses in Dortmund wollte sich der Angeklagte zunächst nicht äußern. Die Anklage wurde verlesen, ein Zeuge wird noch am Mittwochmorgen gehört.

Nutzte der Verdächtige die SIM-Karte des Bruders?

Den Ermittlungen zufolge nutzte der geduldete Asylbewerber anscheinend eine alte SIM-Karte seines Bruders in seinem Handy und textete damit über einen Telegram- und einen anderen Messengerdienst mit einem Unbekannten. Thema: ein Giftanschlag Anschlag in der Silvesternacht mit möglichst vielen Opfern. Nach Angaben des Landgerichts soll er zudem „im Oktober und mehrmals im Dezember 2022 im Internet Webseiten über die selbstständige Herstellung von Rizin und Cyanid aufgerufen und etwaige Informationen auf seinem Mobiltelefon abgespeichert haben“.

Aufgefallen waren diese Aktivitäten nach Informationen des Spiegels dem amerikanischen FBI, das daraufhin die deutschen Sicherheitskräfte informierte. Das Bundeskriminalamt erhielt laut eigener Aussage „kurz vor Mitternacht am 30. Dezember 2022“ einen ersten Hinweis auf einen möglichen Anschlag an Silvester. Ermittlungen hätten einen Tag später ergeben, dass ein mögliches Anschlagsziel in Nordrhein-Westfalen liegen könne. Kurz nach Jahresbeginn gab es dann eine sogenannte IP-Adresse, die schließlich zu dem jetzt Angeklagten führte.

Angeklagter ist wegen versuchten Moders vorbestraft

Aus den abgefangenen Chats und Nachrichten erfuhren die Fahnder auch, dass J. offenbar Schwierigkeiten gehabt habe, alle Grundstoffe für den Anschlag zum Jahreswechsel zu bekommen. Erst am ersten Januarwochenende, heißt es in der Anklage, habe er „aus seiner Sicht dann alle erforderlichen Bestandteile für die Herstellung von Cyanid beisammen gehabt“. Doch dann griff das Sondereinsatzkommando zu.

Auch ein ferngesteuerter Roboter kommt bei den Durchsuchungen in Castrop-Rauxel zum Einsatz Foto: Bernd Thissen / dpa

J. ist der Polizei bekannt. Mehrfach geriet er betrunken in Streit, immer wieder landete er kurzzeitig in psychiatrischen Kliniken. Vorbestraft ist er auch. Allerdings nicht einschlägig. Anfang 2019 verurteilte ihn das Landgericht Dortmund wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Im Sommer zuvor hatte er einen zehn Kilogramm schweren Ast von einer Brücke auf die A45 fallen lassen und den Wagen einer Frau getroffen, die nur durch Glück körperlich unverletzt blieb. Ein Jahr saß er in Haft, dann in verschiedenen Suchtkliniken, unter anderem auch in Hagen. Seit Herbst 2022 durfte er unbegleitet und auch über Nacht seinen Bruder in Castrop-Rauxel besuchen.

Staatsanwaltschaft äußert sich nicht zu Funden

Wie groß die Gefahr eines Chemiebombenanschlages tatsächlich war, ist unklar. Während J.s Anwalt im Spiegel von „im Wesentlichen haushaltsübliche Substanzen“ spricht, die sein Mandant besessen habe, hat sich die Staatsanwaltschaft im Vorfeld nicht zur Frage geäußert, was die Fahnder bei insgesamt fünf Durchsuchungen gefunden haben. Angeklagt ist J. wegen der „Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat und der Terrorismusfinanzierung“. Für den Prozess sind zunächst neun Verhandlungstage bis in den November angesetzt.

