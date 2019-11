Berlin. Dank moderner Medizin lässt sich Brustkrebs heute gut behandeln, sagen Ärzte. Dabei muss jede Erkrankung individuell bekämpft werden.

Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 70.000 Frauen neu an Brustkrebs, mehr als 18.000 sterben an der Krankheit. Damit ist das sogenannte Mammakarzinom unter Frauen die häufigste Krebserkrankung – statistisch gesehen ist jede achte Frau im Laufe ihres Lebens betroffen.