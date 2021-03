Ein Strich nur beim C ist ein gutes Zeichen: So sieht ein Schnelltest mit negativem Testergebnis aus.

Keine Panik Selbsttest: Das C steht nicht für Corona

Berlin Wer sich mit einem Schnelltest für daheim auf das Coronavirus testet, muss die Streifen auf der Testkassette richtig interpretieren. Dabei kann es beim ersten Mal zu einem Missverständnis kommen.

Bei der ersten Anwendung eines Corona-Selbsttests kann es beim Blick auf die Testkassette zu einem kurzen Schreckmoment kommen: Denn recht schnell zeigt sich in der Regel beim Buchstaben C ein Strich. C, steht das etwa für Corona?

Doch keine Sorge, der Strich beim C steht für Control. Es ist also die Kontrolllinie. Sie zeigt an, dass das Testergebnis gültig ist. Ist beim C keine Linie zu sehen, dann ist das Ergebnis nicht gültig. Das T wiederum steht für Testlinie. Hier zeigt sich, ob der Test auf das Coronavirus Sars-CoV-2 positiv oder negativ ausgefallen ist.

Zusammengefasst: Kein Strich bei T und ein Strich bei C heißt, dass der Test negativ ist. Ein Strich bei T - auch wenn dieser vielleicht nur blass erscheint - und ein Strich bei C bedeuten: positiv. In dem Fall sollte man sich isolieren und bei der Hausärztin oder dem Hausarzt beziehungsweise beim Gesundheitsamt anrufen.

Das Selbsttest-Ergebnis muss durch einen PCR-Test mit Analyse im Labor bestätigt werden.

Und was ist, wenn bei C kein Strich ist, dafür aber bei T? Auch das heißt: Kein gültiges Testergebnis - ein möglicher Grund ist, dass man zu viel oder zu wenig Flüssigkeit in die dafür vorgesehene Vertiefung der Kassette geträufelt hat. Dann sollte man den Test wiederholen.

