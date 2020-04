Hamminkeln: Auto von Zug erfasst – drei Menschen sterben

Hamminkeln. An einem unbeschrankten Bahnübergang in Hamminkeln ist ein Auto mit einem Zug kollidiert. Alle drei Insassen sind bei dem Unfall verstorben.

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Hamminkeln-Lankern ereignet: Wie die Polizei in Wesel mitteilt, ist am frühen Nachmittag gegen 14.20 Uhr an der Straße Lankernbrok/zum Bildstock ein Pkw mit einem Zug zusammengestoßen. Nach ersten Informationen sind dabei alle drei Insassen verstorben.

Offenbar wollte der Autofahrer aus Richtung Liederner Straße kommend den Bahnübergang überqueren und wurde dabei vom Zug erfasst. Der Wagen wurde etwa 50 Meter weit mitgeschleift.

Die Rettungskräfte und die Feuerwehr sind noch vor Ort. Wie die Polizei mitteilt, haben sich drei Personen in dem Fahrzeug befunden. Zwei Menschen waren sofort tot, eine dritte Person starb trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen wenig später an der Unfallstelle.

Hamminkeln: Auf der Strecke verkehrt ein Regionalzug

Auf der Strecke verkehrt der Regionalzug „Bocholter“ (RE 19a) zwischen Wesel und Bocholt. Zur Ursache für des Unfalls konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Bahnstrecke ist derzeit noch gesperrt.

Weitere Informationen zu dem Unfall folgen.

