Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut – weitere Anzeigen

Runter vom Sockel: Am Montagmorgen wurde die Skulptur, die an den verstorbenen Kardinal Franz Hengsbach erinnert, abgebaut und eingelagert.

Essen. Die Skulptur für Kardinal Franz Hengsbach in Essen ist abgebaut worden. Zu den bisher bekannten Missbrauchsvorwürfen kommen nun weitere hinzu.

Der Bautrupp kam am Montagmorgen um sieben, und er leistete ganze Arbeit: Binnen kürzester Zeit schraubte er die Skulptur für Kardinal Franz Hengsbach vor dem Essener Dom ab – rigorose Reaktion des Domkapitels auf die am Dienstag vergangener Woche bekannt gewordenen Vorwürfe sexuellen Missbrauchs, die gegen den vor 32 Jahren verstorbenen Gründerbischof des Bistums Essen erhoben werden. Zurück blieben nur sechs Bolzenschrauben, die aus dem Fundament ragen und erstaunte bis irritierte Passanten. Die schauen nun auf einen leeren Mauervorsprung und auf die Halterung für ein ebenfalls abmontiertes Schild mit den Lebensdaten des Kardinals.

Wo die per Kran aus den Angeln gehobene Porträt-Skulptur der Münsteraner Künstlerin Silke Rehberg einen neuen Platz finden wird, ja, ob überhaupt – dazu konnte das Bistum am Montag noch keine Aussage machen. Die überlebensgroße Figur sei vorerst eingelagert worden, heißt es. Und nicht nur in kirchlichen Kreisen wächst die Verwunderung darüber, in welchem Tempo man nach den Anschuldigungen gegen den jahrzehntelang verehrten Bischof Hengsbach Tabula rasa macht.

Gespräche mit möglichen Missbrauchs-Opfern könnten Monate dauern

Erklärbar vielleicht dadurch, dass das Bistum neben den in Rede stehenden mutmaßlichen Übergriffen der Jahre 1954 und 1967 in Paderborn und Essen weitere Enthüllungen fürchtet. In der vergangenen Woche hatte der amtierende Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck sogar persönlich appelliert, mögliche weitere Missbrauchsfälle durch seinen einstigen Vorgänger im Amte zu melden. Daraufhin seien bei den Ansprechpersonen des Bistums bereits einige neue Meldungen eingegangen, bestätigte Bistumssprecher Ulrich Lota am Montag auf Nachfrage.

Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut Die Skulptur des Essener Kardinals Franz Hengsbach wird nach der Demontage vor dem Essener Dom auf einen Lastwagen verladen. Das Bistum Essen hatte mitgeteilt, dass der «gravierende» Verdacht bestehe, Hengsbach könnte in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Foto: Bistum Essen

Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut Die Skulptur des Essener Kardinals Franz Hengsbach wird nach der Demontage vor dem Essener Dom auf einen Lastwagen verladen. Das Bistum Essen hatte mitgeteilt, dass der «gravierende» Verdacht bestehe, Hengsbach könnte in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut Die Skulptur des Essener Kardinals Franz Hengsbach wird nach der Demontage vor dem Essener Dom auf einen Lastwagen verladen. Das Bistum Essen hatte mitgeteilt, dass der «gravierende» Verdacht bestehe, Hengsbach könnte in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut Die Skulptur des Essener Kardinals Franz Hengsbach wird nach der Demontage vor dem Essener Dom auf einen Lastwagen verladen. Das Bistum Essen hatte mitgeteilt, dass der «gravierende» Verdacht bestehe, Hengsbach könnte in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut Die Skulptur des Essener Kardinals Franz Hengsbach wird nach der Demontage vor dem Essener Dom auf einen Lastwagen verladen. Das Bistum Essen hatte mitgeteilt, dass der «gravierende» Verdacht bestehe, Hengsbach könnte in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut Die Skulptur des Essener Kardinals Franz Hengsbach wird nach der Demontage vor dem Essener Dom auf einen Lastwagen verladen. Das Bistum Essen hatte mitgeteilt, dass der «gravierende» Verdacht bestehe, Hengsbach könnte in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut Die Skulptur des Essener Kardinals Franz Hengsbach wird nach der Demontage vor dem Essener Dom auf einen Lastwagen verladen. Das Bistum Essen hatte mitgeteilt, dass der «gravierende» Verdacht bestehe, Hengsbach könnte in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut Die Skulptur des Essener Kardinals Franz Hengsbach wird nach der Demontage vor dem Essener Dom auf einen Lastwagen verladen. Das Bistum Essen hatte mitgeteilt, dass der «gravierende» Verdacht bestehe, Hengsbach könnte in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut Die Skulptur des Essener Kardinals Franz Hengsbach wird nach der Demontage vor dem Essener Dom auf einen Lastwagen verladen. Das Bistum Essen hatte mitgeteilt, dass der «gravierende» Verdacht bestehe, Hengsbach könnte in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut Die Skulptur des Essener Kardinals Franz Hengsbach wird nach der Demontage vor dem Essener Dom auf einen Lastwagen verladen. Das Bistum Essen hatte mitgeteilt, dass der «gravierende» Verdacht bestehe, Hengsbach könnte in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut Die Skulptur des Essener Kardinals Franz Hengsbach wird nach der Demontage vor dem Essener Dom auf einen Lastwagen verladen. Das Bistum Essen hatte mitgeteilt, dass der «gravierende» Verdacht bestehe, Hengsbach könnte in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Hengsbach-Denkmal in Essen abgebaut Die Skulptur des Essener Kardinals Franz Hengsbach wird nach der Demontage vor dem Essener Dom auf einen Lastwagen verladen. Das Bistum Essen hatte mitgeteilt, dass der «gravierende» Verdacht bestehe, Hengsbach könnte in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Diese Vorwürfe, die ausdrücklich Kardinal Hengsbach betreffen, würden nun überprüft, heißt es, wobei die genaue Zahl der Meldungen nicht preisgegeben werde. Es stünden fraglos schwierige Gespräche mit den möglichen Opfern an, es sei deshalb wahrscheinlich, dass die Aufarbeitung mehrere Wochen, wenn nicht Monate andauern werde.

Overbeck hat sich für Umgang mit Hengsbach-Vorwürfen entschuldigt

Bischof Overbeck hatte sich in einem Brief, der am Sonntag im Gottesdienst verlesen wurde, für seinen anfänglichen Umgang mit den Hengsbach-Vorwürfen entschuldigt. Er hatte demnach bereits 2011 von ersten Vorwürfen gegen Hengsbach in Paderborn erfahren, sich aber auf die Auskunft aus Rom verlassen, dass die Vorwürfe „nicht plausibel“ seien und deshalb nichts weiter unternommen. Dies bezeichnete Overbeck im Rückblick als Fehler.

Die Künstlerin Silke Rehberg, die die Porträt-Skulptur für Kardinal Franz Hengsbach im Auftrag des Domkapitels geschaffen und vehement für eine künstlerische Lösung plädierthatte, war am Montag nicht zu erreichen. Sie hatte im Vorfeld signalisiert, eine simple Entfernung des schon immer umstrittenen Werks aus Hartkeramik würde sie „maßlos enttäuscht“ zurücklassen und sei „das Falscheste, was man machen kann“.

„Die Fakten sprechen eine andere Sprache, ich musste reagieren“, sagt Overbeck

Unklar bleibt, ob der Vertrag, den Rehberg einst mit dem Domkapitel schloss, ihr weitergehende Rechte einräumt, was den Umgang mit der Skulptur angeht. Im Vorfeld hatte das Bistum versucht, mit allen Beteiligten Einvernehmen herzustellen, auch die Sponsoren des 2011 enthüllten Kunstwerks waren eingebunden. Und im Vorfeld hatte das Bistum sogar den Nuntius des Papstes in Berlin, die diplomatische Vertretung des Heiligen Stuhls, von den anstehenden Schritten informiert,

Hengsbach war 33 Jahre lang der erste Bischof des 1958 gegründeten Ruhrbistums, zugleich Gründer von Adveniat - dem bischöflichen Lateinamerika-Hilfswerk - lange Jahre deutscher Militärbischof und sozialpolitisch engagiert für das Ruhrgebiet in der Stahl- und Kohlekrise. „Das Entsetzen, das erlebe ich in diesen Tagen auch, ist so groß, weil er eben eine so wichtige Identifikationsfigur für unser Bistum gewesen ist. Aber die Fakten sprechen jetzt eine andere Sprache und so musste ich auch entsprechend reagieren“, sagte Overbeck in einem WDR-Interview vom Sonntag.

In Wiesbaden beginnt an diesem Montag die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Die 65 Bischöfe der katholischen Kirche in Deutschland beraten bis einschließlich Donnerstag. Themen sind unter anderem der Missbrauchsskandal und der innerkirchliche Reformprozess.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WP-Home