Hochschule Rhein Waal: 100.000 Pflegekräfte fehlen bis 2035

Kamp-Lintfort/Kleve. Bis 2035 wird es 28 Prozent mehr Pflegebedürftige geben. Das geht aus einer Studie hervor, die auch mit einem überraschenden Ergebnis aufwartet.

Die pflegerische Versorgung der alten Menschen steht zunehmend in der öffentlichen Diskussion. Um die anstehenden Herausforderungen erfolgreich angehen zu können, erstellt Professor Frank Schmitz, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Rhein-Waal, zusammen mit Deloitte Consulting eine regionale Projektion des Pflegebedarfs bis 2035, wie die Hochschule mitteilt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl pflegebedürftiger Menschen bis 2035 um 28 Prozent zunehmen wird, aber die Entwicklung hinsichtlich einzelner Regionen, Altersgruppen und Versorgungsformen sehr heterogen verläuft.

Während 2017 knapp 77 Prozent der pflegebedürftigen Personen im eigenen Zuhause gepflegt wurden, steigt laut der Studie dieser Anteil 2035 auf 81 Prozent. Die Anzahl pflegebedürftiger Menschen, die durch einen Pflegedienst versorgt werden, steigt um 33 Prozent an. Die Anzahl der Pflegegeldempfänger nimmt um 37 Prozent zu. Das Durchschnittsalter pflegebedürftiger Menschen steigt weiter an.

Jeder Zweite, der 2035 durch einen Pflegedienst betreut wird, ist älter als 85 Jahre. In der stationären Dauerpflege werden 42 Prozent älter als 90 Jahre sein. „Die Entwicklung ist allerdings nicht nur zwischen den Bundesländern unterschiedlich, sondern es gibt auch bei Kreisen und Städten eine sehr heterogene Entwicklung“, erklärt Frank Schmitz. So steige die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen beispielsweise im Kreis Coesfeld um 35 Prozent und im Kreis Kleve um 31 Prozent. Für die Städte Hagen und Leverkusen sei lediglich ein Anstieg von 4 Prozent bzw. 7 Prozent zu erwarten, heißt es in der Mitteilung.

Weiterhin zeige die Prognose, dass 2035 durchschnittlich jeder Zehnte in der Altersgruppe zwischen 45 und 65 Jahren ein pflegebedürftiges Elternteil hat. Im Bereich der ambulanten und stationären Versorgung ergebe sich durch die Zunahme pflegebedürftiger Menschen ein Bedarf an 67 Tausend Vollzeitkräften. Bei konstanter Teilzeitquote bedeute dies einen Mehrbedarf an 95 Tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Betrachtet man ergänzend den Bedarf an Pflegekräften im Krankenhaus, ergebe sich ein Bedarf von nahezu hunderttausend Vollzeitkräften mehr bis 2035.

