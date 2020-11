Noch fließt hier das Betongemisch in die Erde, 800 Tonnen schon in den letzten drei Wochen. Und noch stehen Arbeiter auf der gesperrten Überholspur der A44 und steuern eine Maschine, die sich in die Erde bohrt: Ist da noch mehr Nichts? Wohl nicht: Der Landesbetrieb „Straßen NRW“ kann die Sperrung der Autobahn zu Nikolaus aufheben. Schöne Bescherung.

Michael Grösbrink spricht von „Verdachtsrecherche“, aber im Ruhrgebiet ist eigentlich klar: Wer Hohlräume sucht, der findet. So war es auch hier: Unter der 44 fanden sich bergbaubedingte Löcher aus dem frühen 20. Jahrhundert, mit denen zu rechnen war.

Ein Hohlraum hatte sich schon ausgedehnt bis unter die Fahrbahndecke

Heiko Richters arbeitet an der Erneuerung der Fahrbahndecke im gesperrten Abschnitt Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Nicht unbedingt war damit zu rechnen, dass es mehr waren als geahnt und dass sie gewachsen waren. Eines klaffte schon direkt unter dem Straßenbelag. „Akute Tagesbruchgefahr“, erinnert sich Gösbrink, der Bergbauingenieur. verschwinden können, so groß wie ein Haus. Wie im Jahr 2000 in Höntrop, falls sich noch jemand erinnert an das weltberühmte „Wattenscheider Loch“.

Wer weiß, für was es gut war, das Sperren? Projektleiter Michael Neumann von „Straßen NRW“ weiß das: Denn wegen der Sperrung zwischen dem Kreuz Dortmund/Witten (A44/A45) und der Ausfahrt Witten-Annen konnten seine Leute weitgehend ungestört und zügig einen neuen Anschluss bauen von der 45 auf die 44 in Richtung Bochum. „Wir hatten optimale Bedingungen“, sagt Neumann.

Für Ingenieure ist die Verbindungsrampe eine „rechtsliegende Trompete“

Bauingenieure nennen die gewählte Streckenführung eine „rechtsliegende Trompete“, aber es reicht auch völlig hin, Sie ersetzt die bisherige, enge Kurve, die den Verkehr hier immer stark verlangsamt hat; und zu Rückstaus kam es auch. Jetzt soll alles fließen, auch zu Nikolaus. Bis zu 20.000 Fahrzeuge wollen demnächst hier wieder durch, täglich.

Es ist die unvollendete DüBoDo, die an dem Kreuz endet: Jene in den 70er-Jahren geplante Autobahn zwischen Dortmund und Düsseldorf. Sie blieb Stückwerk, scheiterte am Widerstand der Menschen in den besseren Stadtteilen, die befürchteten, soviel besser wäre es dann nicht mehr. In Verkehrsprognosen wird die DüBoDo immer noch mitgedacht, aber die sagen eigentlich: Brauchen wir wirklich nicht.

Nach dem Anschluss an die Stadtautobahn heißt die 44 hier dann 448

Im Zuge der Umbauten an beiden Enden wird dieser Stummel der A44 dann auch einen neuen Namen kriegen. Denn nicht nur hier im Kreuz wird geschafft: an die Stadtautobahn 448 angeschlossen und dann insgesamt deren Namen tragen: 448. Die wirkliche Ironie der ganzen Kurzstrecken ist: Würde die Lücke noch zugebaut bei Bochum-Linden und Essen-Burgaltendorf, dann hätte man durchaus eine Südautobahn nach Düsseldorf.

Und die Baukosten in Dortmund zeigen ansonsten, was wirklich wichtig ist. Die Rampe kostete 1,2 Millionen Euro. Die Hohlräume zu verfüllen, 2,5 Millionen.